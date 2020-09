Saine concurrence des télécommunications en Abitibi : Vidéotron prend officiellement des actions contre Cablevision et Bell

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron prend aujourd'hui les grands moyens afin de mettre fin aux tentatives d'obstructions déloyales de Cablevision en déposant une plainte au CRTC ainsi qu'une action en dommages et intérêts en Cour supérieure.

Depuis plusieurs mois, la filiale de Bell a, au mépris de ses obligations réglementaires et contractuelles, manœuvré afin de retarder indûment l'arrivée de Vidéotron en Abitibi. Elle a tout fait en son pouvoir pour retarder l'accès initial à ses infrastructures et les démarches d'interconnexion. Encore aujourd'hui, Cablevision continue de démontrer sa mauvaise foi, déjà soulignée par le CRTC en décembre 2019, en limitant considérablement les ressources nécessaires pour desservir les clients désirant s'abonner aux services de Vidéotron, ce qui provoque des délais d'installations inacceptables pour les Abitibiens.

« C'est franchement désolant de voir, encore et encore, que Cablevision (Bell) continue, par tous les moyens possibles, à ralentir l'implantation de la saine concurrence. Pendant ce temps-là, une fois de plus, ce sont les gens de la région qui sont les grands perdants », déclare Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

En allant de l'avant avec des actions réglementaires et juridiques, Vidéotron espère que Cablevision réponde à la demande des Abitibiens et cesse de bloquer systématiquement ce qui est foncièrement bon pour la région : une saine concurrence en télécommunications. Cablevision doit baisser les armes et jouer selon les règles du marché. Son monopole est terminé et chose du passé.

