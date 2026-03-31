Le détaillant de plein air québécois devient un exemple de repreneuriat féminin

LAVAL, QC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le détaillant québécois de plein air SAIL annonce aujourd'hui le transfert de sa propriété à trois membres de son équipe de direction. Cette transaction marque l'acquisition de l'entreprise par un groupe de dirigeantes composé d'Isabelle Lemay, CPA, présidente et cheffe de la direction, Stefania Cella, CPA, vice-présidente et cheffe de la direction financière, et Catherine Venne, MBA, vice-présidente - marketing.

Cette reprise par la direction constitue un exemple concret de repreneuriat féminin québécois et permet d'assurer la continuité de la vision et du développement de l'entreprise au Québec, dont le siège social est situé à Laval.

« Nous sommes très fières, à titre de femmes entrepreneures, de pouvoir poursuivre l'histoire de SAIL ici, au Québec. Nous partageons une vision commune : continuer de faire évoluer l'entreprise tout en restant fidèles à sa mission d'accompagner les passionnés de plein air, de chasse et de pêche dans toutes leurs activités sportives. Nous voulons positionner SAIL comme l'allié incontournable des activités extérieures au Canada, une destination encore plus forte, plus pertinente et plus inspirante pour les années à venir », affirme Isabelle Lemay, CPA, présidente et cheffe de la direction de SAIL.

Les trois dirigeantes possèdent une connaissance approfondie de l'organisation ainsi que du secteur du commerce de détail, ce qui a amené les deux principaux actionnaires du groupe fondateur à leur proposer de prendre la relève de l'entreprise dans le cadre de cette transaction. « La complémentarité de leurs expertises et la vision stratégique à long terme d'Isabelle, Stefania et Catherine constituent des atouts importants pour soutenir la croissance de l'entreprise dans un marché en pleine transformation », soulignent Dale Tschritter et Daniel Desmarais, tous deux initiateurs de cette transaction.

Une transaction appuyée par le Fonds de solidarité FTQ

« Le Fonds de solidarité FTQ est fier d'appuyer cette reprise par trois dirigeantes chevronnées, qui permet de maintenir un fleuron du commerce de détail, ancré dans plusieurs régions du Québec, entre des mains d'ici. Ce transfert illustre bien le levier que représente le repreneuriat, notamment féminin, pour la vitalité économique du Québec. Le Fonds et SAIL sont partenaires depuis 2005. Nous croyons en l'expertise, l'audace et la détermination de son équipe de direction pour soutenir le développement de l'entreprise à long terme », souligne Louis-Joseph Cliche, vice-président Placements privés et investissements d'impact Agroalimentaire, biens de consommation et santé, Fonds de solidarité FTQ.

Une entreprise bien positionnée dans un contexte favorable

La transaction intervient dans un contexte particulièrement propice au secteur du plein air. Les tendances de consommation démontrent un intérêt croissant pour les activités extérieures, alors que de plus en plus de Canadiens choisissent de voyager au pays et de profiter des espaces naturels, contribuant ainsi à la vitalité de l'industrie.

5 nouveaux magasins d'ici 5 ans

SAIL maintient par ailleurs une vision ambitieuse pour les prochaines années, incluant la poursuite de son développement commercial et l'ouverture éventuelle de cinq nouveaux magasins d'ici cinq ans afin de renforcer sa présence au Québec et en Ontario et de rapprocher l'offre plein air d'un plus grand nombre de consommateurs.

Le plein air au cœur des habitudes de vie des Canadiens

Le plein air occupe une place importante dans les habitudes de vie des Canadiens. Selon Statistique Canada, près de 78 % des ménages au pays pratiquent régulièrement des activités de plein air, qu'il s'agisse de marche, de randonnée, de vélo ou de camping. Au-delà de ses bienfaits pour la santé et le bien-être, l'économie du plein air génère plus de 100 milliards de dollars en retombées économiques et soutient plus d'un million d'emplois au Canada, selon le rapport The Outdoor Recreation Economy publié par Protect Our Winters Canada.[1]

À propos de SAIL Plein Air Inc.

Entreprise québécoise, SAIL Plein Air Inc. est un détaillant québécois spécialisé dans les équipements et vêtements de plein air, offrant une vaste sélection de produits pour la chasse, la pêche, le camping, la randonnée, le nautisme et les activités extérieures. SAIL emploie plus de 1 000 personnes à son siège social de Laval et dans ses 12 magasins sous l'enseigne SAIL, dont huit au Québec et quatre en Ontario, ainsi qu'un site transactionnel (sail.ca) qui dessert l'ensemble du Canada.

[1] Sources : Statistique Canada; Protect Our Winters Canada - The Outdoor Recreation Economy Report.

SOURCE Sail Plein Air inc.

Source : SAIL Plein Air Inc., Renseignements : Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636