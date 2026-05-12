Saguenay accueille des visiteurs étrangers lors de Horizon Aluminium

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA) confirme la participation de visiteurs étrangers dans le cadre de l'événement Horizon Aluminium qui débutait dès aujourd'hui à Saguenay, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des représentants de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, des États-Unis, de l'Espagne ainsi que de l'Islande participent à l'événement, illustrant l'intérêt soutenu pour l'expertise québécoise en aluminium et les possibilités de collaboration à l'échelle internationale.

« La présence de visiteurs venues de plusieurs continents montre que le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec occupent une place importante dans l'industrie de l'aluminium mondiale », a déclaré Lilianne Savard, directrice générale de la SVA. « Horizon Aluminium permet vraiment de mettre en valeur notre expertise locale, de créer des connexions d'affaire et de faire avancer des collaborations concrètes. »

Le comité organisateur souligne que la présence d'acteurs internationaux, jumelée à la qualité des conférences et des intervenants, témoigne de l'intérêt marqué du secteur pour cette première édition et laisse présager le succès de l'événement.

Un intérêt international marqué pour l'expertise canadienne

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a octroyé une contribution non remboursable de 50 000 $ à la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA).

« Les PME et les organismes jouent un rôle central dans l'innovation et la croissance économique de nos collectivités, et soutenir leur croissance est une priorité de notre gouvernement. L'aide financière de DEC permet à la SVA de réaliser l'événement Horizon Aluminium 2026, un important rendez-vous international visant à faire rayonner un écosystème industriel d'importance pour l'économie québécoise. L'apport de la SVA à la vitalité économique du Saguenay‒Lac-Saint-Jean est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficiera du succès et des retombées de son projet », a mentionné l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

L'avenir de l'aluminium se trouve à l'horizon. L'événement se poursuit jusqu'au 15 mai 2026. Les participants peuvent consulter la programmation complète sur le site Web.

À propos de la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA)

Reconnue comme leader au Québec, la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA) contribue à l'émergence et à la croissance des entreprises du secteur de la transformation de l'aluminium et de celles en fabrication d'équipements spécialisés afin de créer de la richesse dans la Vallée de l'aluminium®.

SOURCE Société de la Vallée de l'Aluminium

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