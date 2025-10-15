La Société de la Vallée de l'Aluminium lance Horizon Aluminium 2026

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA) annonce officiellement la tenue d'Horizon Aluminium 2026, un événement international qui se déroulera du 12 au 15 mai 2026 au Delta Saguenay, en plein cœur de la Vallée de l'aluminium®.

Excellence locale, connexions mondiales

Horizon Aluminium 2026 se veut un moteur de rayonnement pour la Vallée de l'aluminium® . L'événement réunira l'ensemble de la chaîne de valeur, tant régionale qu'internationale, et offrira un cadre d'échanges où les idées et les perspectives pourront être échangées pour façonner l'avenir du secteur. Ensemble, nous pourrons avancer vers le développement de solutions qui transformeront l'industrie.

L'objectif est de favoriser l'émergence de partenariats d'affaires et de consolider le rôle du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme pôle d'expertise incontournable de l'industrie mondiale.

« Nous voulons faire d'Horizon Aluminium un espace de collaboration qui met en valeur le savoir-faire de la Vallée de l'aluminium® et de le connecter aux acteurs internationaux. L'aluminium est au cœur des innovations technologiques mondiales et notre région a tout ce qu'il faut pour y jouer un rôle de premier plan », souligne Lilianne Savard, directrice générale de la SVA.

L'invitation est lancée : réservez votre agenda

Pendant quatre jours, le Saguenay-Lac-Saint-Jean deviendra le point de rencontre privilégié des acteurs de la filière de l'aluminium. Producteurs, entreprises de deuxième et troisième transformation, professionnels, équipementiers, chercheurs d'emploi et décideurs de partout sont conviés à cet événement unique.

L'avenir de l'aluminium se trouve à l'horizon. Réservez vos dates du 12 au 15 mai 2026. L'ouverture des inscriptions et l'annonce de la programmation suivront sous peu.

À propos de la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA)

Reconnue comme leader au Québec, la Société de la Vallée de l'Aluminium (SVA) contribue à l'émergence et à la croissance des entreprises d'aluminium et de fabrication d'équipements spécialisés afin de créer de la richesse dans la Vallée de l'aluminium® .

