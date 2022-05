MISSISSAUGA, Ontario, 18 mai 2022 /CNW/ - Safe-Guard Products International, LLC, le principal fournisseur de produits de protection de marque pour les secteurs de l'automobile, des véhicules récréatifs, des sports motorisés et l'industrie navale, a annoncé aujourd'hui qu'Andre Ramgattie se joint à l'entreprise à titre de directeur national de la gestion des comptes et du développement des affaires pour Safe-Guard Canada Ltd. Son mandat commence dès aujourd'hui.

M. Ramgattie mettra à contribution près de 15 ans d'expérience du secteur de l'automobile au profit de Safe-Guard Canada. Il a commencé sa carrière en occupant différents postes de soutien administratif pour Honda Canada et Volvo Cars Canada, avant de travailler dans le secteur de la vente au détail touchant les domaines des véhicules usagés, de la location, du financement et des assurances, et des ventes. Avant de se joindre à Safe-Guard, Andre Ramgattie a œuvré pendant neuf ans dans le secteur de l'exploitation des ventes et de l'information commerciale auprès d'un important fournisseur de services financiers et d'assurance. M. Ramgattie s'efforcera de renforcer les relations avec les clients actuels de Safe-Guard et il travaillera en collaboration avec David Wilke, directeur national des ventes, en vue d'élargir la liste de clients de l'entreprise au Canada et de stimuler les ventes au détail.

« Nous sommes ravis qu'André se joigne à Safe-Guard Canada à titre de directeur national de la gestion des comptes et du développement des affaires, a déclaré David Pryor, président de Safe-Guard. La vaste expérience d'André dans le monde de l'automobile au sein des secteurs de la vente au détail, du soutien administratif et des fournisseurs de services financiers et d'assurance s'avérera un atout important pour guider et servir les clients actuels de Safe-Guard. Il se joint à notre équipe alors que nous nous efforçons de continuer à offrir des solutions complètes et conformes à la marque et de stimuler les ventes pour nos clients et nos concessionnaires partenaires. »

« L'expérience concrète d'André dans les secteurs de la vente au détail et du soutien administratif, combinée à son expertise en matière de ventes axées sur les données, profitera à nos partenaires de vente au détail et à nos clients, a déclaré John Stewart, vice-président directeur, Ventes sur le terrain et formation, FEO, Safe-Guard. Son expérience et son leadership contribueront à stimuler le rendement au profit des partenaires de Safe-Guard. »

M. Ramgattie est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé dans le domaine de l'automobile du Georgian College et d'un MBA pour cadres de l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa.

À propos de Safe-Guard Products Canada

Safe-Guard Products Canada, une entreprise fondée en 2001 et établie à Mississauga, en Ontario, est le principal fournisseur de produits de protection de véhicules de marque dans le domaine des finances et de l'assurance pour les secteurs de l'automobile, des véhicules récréatifs et des sports motorisés, et l'industrie navale. L'entreprise conçoit, commercialise et gère des programmes de la plus haute qualité qu'elle combine à des équipes de marketing de pointe, des équipes de vente et de formation spécialisées, des solutions technologiques de pointe et un service à la clientèle complet. Safe-Guard est un fier partenaire des fabricants d'équipement d'origine (FEO), des principaux groupes de concessionnaires et des détaillants partout au Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.safe-guardproducts.com .

