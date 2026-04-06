Cette relation pérenne continue de générer une solide performance des concessionnaires et une valeur ajoutée aux clients partout au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 6 avril 2026 /CNW/ - Safe-Guard Canada, Ltd., l'une des principales plateformes de produits de protection de marque privée pour les industries de l'automobile, des véhicules récréatifs, de la marine et des sports motorisés, annonce la prolongation de quatre ans de son partenariat stratégique avec Nissan Canada Extended Services Inc. (NCESI).

Créé en 2014, ce partenariat a marqué un jalon important pour les deux entreprises, mettant à profit l'expertise de Safe-Guard en matière de protection de marque-maison dans le portefeuille de services étendus de Nissan Canada. L'entente renouvelée s'appuie sur une relation qui a débuté il y a plus d'une décennie et renforce le rôle de Safe-Guard Canada en tant que fournisseur clé de marque-maison pour NCESI, soutenant les concessionnaires Nissan et INFINITI à l'échelle nationale en leur offrant des contrats d'entretien de véhicules, des programmes multicouvertures et d'autres solutions de protection financière.

« Notre partenariat avec Nissan Canada repose sur la confiance, la performance et un engagement commun à offrir une valeur réelle aux concessionnaires et aux clients », déclare David Pryor, président et chef de la direction de Safe-Guard Products International.

Aujourd'hui, Safe-Guard Canada soutient 249 concessions Nissan et INFINITI par l'entremise d'une équipe dévouée de huit professionnels qui assurent l'exécution uniforme du programme, la formation des concessionnaires et une assistance opérationnelle. Ce partenariat a maintenu de solides taux de pénétration, ce qui témoigne de l'engagement renouvelé des concessionnaires et de la confiance continue des consommateurs envers les offres du programme.

« La prolongation de cette entente pour quatre années supplémentaires témoigne de ce que nos équipes ont accompli ensemble depuis 2014 et de tout ce qui leur reste encore à faire. Nous sommes ravis des innovations que nous proposons pour soutenir les concessionnaires Nissan et INFINITI et optimiser l'expérience de propriété pour les clients partout au Canada », ajoute Michel Archambault, directeur général de Safe-Guard Canada.

L'entente prolongée permet aux deux entreprises de continuer à faire évoluer leurs offres de protection, avec de futures améliorations conçues pour soutenir la performance des concessionnaires, rationaliser les opérations et répondre aux attentes changeantes des clients. Ces initiatives s'appuieront sur les capacités de la plateforme axée sur les données de Safe-Guard tout en demeurant entièrement alignées sur les normes de la marque et la stratégie à long terme de NCESI.

Pour Safe-Guard Canada, cette prolongation reflète un engagement continu à l'égard de la croissance axée sur les partenariats, de l'excellence opérationnelle et de la prestation de programmes de protection conçus pour s'adapter aux besoins des fabricants d'équipement d'origine, des concessionnaires et des conducteurs.

À propos de Safe-Guard Canada, Ltd.

Créée en 2001 et basée à Mississauga, en Ontario, Safe-Guard Canada, Ltd. est la principale plateforme de produits de protection de marque pour les industries de l'automobile, des véhicules récréatifs, de la marine et des sports motorisés. Grâce à sa plateforme de produits de protection, Safe-Guard développe des programmes de haute qualité et assure un service à la clientèle inégalé au sein de son réseau de partenaires et des solutions technologiques de pointe qui sont soutenues par une assistance de vente et marketing de premier plan. Safe-Guard est fier d'être le partenaire de fabricants d'équipement d'origine (FEO), de grands groupes de concessionnaires et de détaillants partout au Canada. Visitez le site safe-guardproducts.com pour en savoir plus.

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SOURCE Safe-Guard Products International

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