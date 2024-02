TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - NATIONAL a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Saeed Selvam au poste de vice-président et leader, Affaires publiques, au bureau de Toronto.

Saeed Selvam se joint au bureau de NATIONAL à Toronto pour diriger le groupe Affaires publiques (Groupe CNW/NATIONAL Public Relations Inc.)

Saeed est un expert des affaires publiques reconnu, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration de campagnes de relations gouvernementales, de stratégies de communication et d'engagement approfondies et de politiques pour certaines des plus grandes marques et organisations mondialement reconnues, notamment Google, Applyboard, CIFAR, la Maison-Blanche du gouvernement Obama-Biden, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario. Saeed est spécialisé dans l'élaboration de stratégies et l'amélioration de l'impact d'une marque au moyen de la vulgarisation de questions complexes à l'intention d'un large éventail de destinataires, des cadres aux consommateurs.

Au cours de sa carrière, Saeed a favorisé des partenariats transversaux et collaboratifs avec des décideurs clés, des cadres supérieurs, des médias et des groupes de réflexion afin de générer des revenus, d'établir un consensus, d'aligner les objectifs politiques sur les intérêts commerciaux, d'accroître la notoriété de la marque et d'atténuer les risques pour les grandes marques. Avant d'occuper ce poste au Cabinet de relations publiques NATIONAL, Saeed a été responsable des politiques mondiales et directeur associé chez Google, puis directeur général (Ontario et fédéral) de New West Public Affairs. Saeed a également été conseiller informel de la Maison-Blanche Obama-Biden, du premier ministre de l'Ontario et de deux maires de Toronto.

« Grâce à sa connaissance approfondie du paysage canadien des affaires publiques, à tous les paliers de gouvernement, l'expertise de Saeed et sa capacité à diriger des mandats complexes d'affaires publiques et d'engagement du public font de lui l'ajout parfait à notre équipe en pleine croissance », a déclaré Brian Pearl, associé directeur du bureau de NATIONAL à Toronto. « Saeed apportera à nos clients en affaires publiques les connaissances et les conseils stratégiques sur lesquels ils comptent, tout en aidant NATIONAL Toronto - et la Firme dans son ensemble - à poursuivre sa croissance et à renforcer son offre concurrentielle en affaires publiques sur le marché ».

M. Saeed est un contributeur régulier au Toronto Star, à la CBC et à la CTV, et il a été un panéliste politique régulier pour Global News lors de l'élection du maire de Toronto en 2023. Ses réalisations ont été reconnues de multiples façons, notamment en recevant le prix Lincoln Alexander, décerné par le gouvernement de l'Ontario (en 2007), ainsi que le prix ReadThePeak's Emerging Leader Award en 2023, parmi d'autres distinctions. Saeed est titulaire d'une maîtrise en politique publique et gouvernance de la Munk School of Global Public Affairs de l'Université de Toronto, et il détient un baccalauréat spécialisé en sciences politiques et en études sur l'équité, également de l'université de Toronto.

