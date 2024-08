TORONTO, le 14 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, NATIONAL a le plaisir d'annoncer la nomination de Peter McNeill au poste de vice-président et responsable de la pratique, Communication corporative et Marchés des capitaux, du bureau de Toronto. Peter fera également partie de l'équipe de direction de Toronto.

Peter McNeill se joint au bureau de NATIONAL à Toronto. Photo de gauche à droite : Peter McNeill, vice-président et responsable de la pratique, Communication corporative et Marchés des capitaux, et Brian Pearl, associé directeur, NATIONAL Toronto (Groupe CNW/NATIONAL Public Relations Inc.)

Avec plus de 20 ans d'expérience en communications d'entreprise et financière, avec un accent particulier sur la gestion de marque et la gestion de crise, Peter a travaillé dans un large éventail de secteurs, notamment celui des banques, de l'assurance, de la technologie, du conseil stratégique aux entreprises et plus encore. Son approche centrée sur le client et la collaboration a alimenté sa capacité à développer des stratégies de communication de pointe qui ont généré des résultats pour ses clients, tout en leur permettant de maintenir un avantage concurrentiel.

Au cours de sa carrière, Peter a priorisé la formation d'équipes performantes qui génèrent des résultats allant au-delà des objectifs de communication et qui soutiennent les succès financiers et les ambitions de croissance plus vastes de ses clients. Avant son rôle chez NATIONAL, Peter a été responsable des communications et du développement commercial chez The Targeted Strategies Group, et directeur principal du marketing et des communications chez la Banque CIBC. Peter a également occupé des postes chez KPMG, Altus Group, Dell et Deloitte.

« Avec sa volonté de croissance et sa passion pour obtenir des résultats d'affaires tangibles, Peter est l'ajout parfait pour renforcer davantage notre offre de services en communication corporative et en marchés des capitaux, qui est à la fine pointe de l'industrie, » a déclaré Brian Pearl, associé directeur du bureau de NATIONAL Toronto. « Peter apportera l'approche innovatrice et tournée vers l'avenir nécessaire pour continuer à générer du succès à Toronto et ailleurs au pays et dans le réseau AVENIR GLOBAL, tout en nous aidant à forger de nouveaux et dynamiques liens avec l'industrie afin de renforcer notre présence à travers le pays. »

Peter a occupé plusieurs postes de membre du conseils d'administration au cours de sa carrière, notamment en tant que président du conseil d'administration de Centraide de la région de York et également en tant que membre du conseil de la Fondation des prix pour les médias nationaux. Peter est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et d'un baccalauréat en art de l'Université York.

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL offre des solutions de communication créatives capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Nous réunissons une équipe de 300 professionnels chevronnés, qui s'engagent à aider les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs à comprendre leurs défis et leurs opportunités et à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Depuis 47 ans, NATIONAL est au cœur des enjeux et des industries qui comptent, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. Son réseau comprend Time & Space, un chef de file en stratégie, analyse de données, planification et exécution média.

NATIONAL est une société d'AVENIR GLOBAL, la plus importante firme de communication mondiale de propriété canadienne, qui se classe parmi les 25 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 23 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

