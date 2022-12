SAAQclic disponible dès le 15 février 2023

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec est heureuse d'annoncer le lancement de SAAQclic. Dès le 15 février 2023, notre clientèle pourra accéder à un compte client à partir duquel elle aura progressivement accès à de nouveaux services en ligne qui toucheront l'immatriculation, le permis de conduire, les véhicules, le dossier de conduite, l'état de santé et les rendez-vous pour un examen de conduite. Accessibles en tout temps à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, ces services seront sécuritaires et simples d'utilisation.

Pour tout mettre en œuvre, nous devons convertir plus de 10 milliards de données. Cette étape essentielle peut se comparer à un grand déménagement qui s'échelonnera sur plusieurs jours, soit du 30 janvier au 14 février 2023. Certains services jugés indispensables continueront d'être accessibles, notamment la vérification de la validité d'un permis de conduire, le remplacement d'un permis perdu ou volé, la vérification de la conformité d'un véhicule routier et les examens de conduite pratiques. Le paiement du renouvellement d'un permis de conduire ou d'une immatriculation continuera d'être possible via un établissement financier.

Citation :

« Cette transformation numérique représente une amélioration majeure de l'offre de services de la SAAQ. Nous sommes conscients des répercussions que le ralentissement de notre prestation de services aura sur notre clientèle, mais il s'agit d'un passage obligé pour lui offrir des services encore mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Nous remercions à l'avance toutes nos clientes et tous nos clients pour leur grande collaboration et surtout, pour leur patience, qui nous aident à mettre ce projet en œuvre. »

Denis Marsolais, président-directeur général

Faits saillants :

Nos centres de services resteront ouverts pendant la période de transition pour que des membres du personnel puissent répondre aux questions de notre clientèle et offrir certains services jugés indispensables, notamment la vérification de la validité d'un permis de conduire, le remplacement d'un permis perdu ou volé, la vérification de la conformité d'un véhicule routier et les examens de conduite pratiques.

Le paiement du renouvellement d'un permis de conduire ou d'une immatriculation continuera d'être possible via un établissement financier.

La prise de photo pour la carte d'assurance maladie ne sera pas possible pendant la période de transition.

Notre personnel accompagnera les clientes et les clients qui en auront besoin.

Dès le 15 février, de nouveaux services en ligne seront progressivement accessibles dans le compte client, notamment :

Consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;



Vérifier la validité d'un permis;



Consulter mon état de santé;



Demander un délai supplémentaire pour la remise d'un rapport médical;



Faire une autodéclaration médicale;



Transmettre un rapport médical, etc.

En janvier 2023, nous donnerons plus de précisions sur SAAQclic.

