Dans le cadre de l'initiative du Collectif de chefs S.PellegrinoMD qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2021, des menus de dégustation exclusifs seront offerts dans des restaurants célèbres situés en Ontario, à Montréal et à Vancouver. S.Pellegrino versera jusqu'à 100 000 dollars à des organismes sans but lucratif qui soutiennent les chefs et les restaurants canadiens.

NORTH YORK, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, S.PellegrinoMD, un fier partenaire de la communauté culinaire, est heureuse de lancer l'initiative du Collectif de chefs S.PellegrinoMD dont le but est de rallier des chefs de renom et émergents de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique afin de soutenir l'avenir de la restauration. Pendant la fin de semaine de la fête du Canada (du 30 juin au 4 juillet), certains restaurants proposeront des menus de dégustation exclusifs et spécialement préparés, accompagnés de bouteilles gratuites de 750 mL d'eau pétillante S.PellegrinoMD. Toutes les recettes réalisées grâce à ces menus iront directement aux restaurants participants, et en l'honneur de ce partenariat, S.Pellegrino versera jusqu'à 100 000 dollars à la BC Hospitality Foundation, à la Canadian Hospitality Foundation et au Fonds de secours aux travailleurs de la restauration de Montréal pour soutenir l'avenir de notre communauté culinaire.

L'année dernière, l'industrie de la restauration canadienne a été profondément touchée par la pandémie : au pays, plus de 800 000 travailleurs des services alimentaires ont perdu leur emploi* et 10 000 restaurants ont dû fermer.** Les chefs émergents étant confrontés à plus d'obstacles que jamais, il est essentiel de continuer à soutenir les talents culinaires du Canada à l'aide d'initiatives qui peuvent avoir un impact réel.

Nourrir l'avenir des chefs émergents

Du 30 juin au 4 juillet, les Canadiens de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique pourront commander des plats à faire livrer ou à emporter ou, dans les régions qui le permettent, manger en toute sécurité dans certains restaurants locaux qui participent à l'initiative du Collectif de chefs S.Pellegrino.

Voici une liste de chefs et de restaurants participants :

David Hawksworth , Hawksworth Restaurant et Nightingale, Vancouver , Colombie-Britannique

, Hawksworth Restaurant et Nightingale, , Colombie-Britannique Yoann Therer , L'Abattoir, Vancouver , Colombie-Britannique

, L'Abattoir, , Colombie-Britannique Sean Reeve et Ralph Cravalho , The Mackenzie Room, Vancouver , Colombie-Britannique

et , The Mackenzie Room, , Colombie-Britannique Sean Reeve et Mathew Bishop Say Mercy !, Vancouver , Colombie-Britannique

et Mathew Bishop !, , Colombie-Britannique Jakob Kent , Como Taperia , Vancouver , Colombie-Britannique

, , , Colombie-Britannique Alex Chen et Roger Ma , Boulevard, Vancouver , Colombie-Britannique

et , Boulevard, , Colombie-Britannique Rafael Covarrubias , Hexagon, Oakville, Ontario

, Hexagon, Nick Liu , Dailo, Toronto, Ontario

, Dailo, Gabriele Paganelli , Speducci, Toronto, Ontario

, Speducci, John Sinopoli , Ascari King Street, Ascari Enoteca et Gare de l'Est, Toronto, Ontario

, Ascari King Street, Ascari Enoteca et Gare de l'Est, Sean MacDonald , ēst Restaurant, Toronto, Ontario

, ēst Restaurant, Daniel Duketovsky, Gusto 101, Toronto, Ontario

Jamie Hohls , Peter Pan Pantry, Toronto

, Peter Pan Pantry, Mitchell Gatchuff, Bon Temps, Hamilton, Ontario

Jean-Philippe Cloutier , Beckta et l'Atelier, Ottawa, Ontario

, Beckta et l'Atelier, Maria-José de Frias, Le Virunga, Montréal, Québec

Yoann Van Den Berg , Pastel, Montréal, Québec

, Pastel, Montréal, Québec Liam Beckett , Impasto, Montréal, Quebec

, Impasto, Montréal, Anthony di Iorio , Vesta, Montréal, Quebec

, Vesta, Montréal, Philip Capozzi , Pizzeria Gema, Montréal, Quebec

, Pizzeria Gema, Montréal, Louis-François Marcotte, Chez Cheval, Montréal, Quebec

Michele Mercuri , Le serpent, Montréal, Québec

, Le serpent, Montréal, Québec Lawrence Tomlinson , Les Canailles, Montréal, Quebec

, Les Canailles, Montréal, D'autres chefs et restaurants participants seront annoncés dans les jours à venir.

La liste des chefs et des restaurants qui participent à l'initiative du Collectif de chefs sera régulièrement mise à jour. Rendez-vous sur www.sanpellegrino.com/ca/fr/news/chef-collective-4834 pour obtenir la liste complète des restaurants partenaires du Collectif de chefs.

« Tout le monde sait que la COVID-19 a été éprouvante pour l'industrie de la restauration, mais plus particulièrement, elle a réduit les occasions pour les chefs émergents de prendre la relève au sein d'une industrie qui leur tient tant à cœur », explique Paul DeLarzac, président de Nestlé Waters Canada. « Fidèle à sa longue tradition de soutenir les chefs et les restaurants, S.Pellegrino a créé le Collectif de chefs pour aider la communauté culinaire canadienne. Cette initiative vise à sensibiliser les gens aux défis auxquels l'industrie est confrontée et à soutenir l'avenir des talents culinaires du Canada en leur offrant de nouvelles occasions de poursuivre leur formation et de perfectionner leur art ».

Des chefs qui soutiennent des chefs

La communauté culinaire canadienne se fonde sur la diversité, l'innovation et les chefs créateurs de saveurs. Le Collectif de chefs S.Pellegrino réunit des chefs de renommée nationale et émergents afin de reconnaître le rôle essentiel qu'ils peuvent jouer pour sensibiliser les gens à leur industrie.

« Mon rêve a toujours été d'intégrer la nourriture de mon pays à toutes les maisonnées du monde. La route n'a pas toujours été facile, mais le support que j'ai reçu de la communauté à travers les années a réussi à m'y amener, une bouchée à la fois, surtout depuis la dernière année », dit la Cheffe Maria-José de Frias, Le Virunga, Montréal, Québec. « Je suis très fière de faire partie du programme de collectif de Chefs de S.Pellegrino pour accueillir de nouveau les adeptes de restaurants avec ce délicieux menu que j'ai conçu spécialement pour le programme tout en faisant la différence dans la communauté de restauration ».

Manger pour une bonne cause

Grâce au Collectif de chefs S.Pellegrino, des fonds seront versés aux organismes sans but lucratif locaux suivants pour les aider à continuer à soutenir la communauté culinaire du Canada :

Canadian Hospitality Foundation : La Canadian Hospitality Foundation aide les Canadiens à entrer dans l'industrie de la restauration en accordant chaque année des bourses d'études d'une valeur totale de 200 000 dollars. Ces bourses offrent une aide propice aux chefs émergents et améliorent les perspectives de carrière des Canadiens qui souhaitent entrer dans l'industrie de la restauration.

BC Hospitality Foundation : La BC Hospitality Foundation propose des programmes de bourses d'études pour favoriser la formation de futurs chefs de file au sein de la communauté culinaire. La fondation soutient également les travailleurs de l'industrie de la restauration aux prises avec de graves difficultés financières en raison de problèmes de santé.

Fonds de secours aux travailleurs de la restauration de Montréal : Le Fonds de secours aux travailleurs de la restauration de Montréal est un organisme qui fournit de l'aide financière aux travailleurs de la restauration et offre à la communauté culinaire des services essentiels, comme des informations juridiques et du soutien en matière de santé mentale, et ce, gratuitement ou à peu de frais. Cet organisme s'engage à défendre l'antiracisme, la diversité et l'inclusion au sein de la communauté culinaire, et fait preuve de transparence dans son intention de redistribuer les fonds aux membres défavorisés de cette communauté.

Pour en savoir plus sur le Collectif de chefs S.Pellegrino et trouver un restaurant participant dans votre région, rendez-vous sur : www.sanpellegrino.com/ca/fr/news/chef-collective-4834

À propos de S.PellegrinoMD eau minérale naturelle pétillante

S.PellegrinoMD est une eau minérale pétillante de qualité supérieure qui s'écoule naturellement d'une source thermale à San Pellegrino Terme, près de Bergame (Lombardie) en Italie. Grâce à un équilibre unique d'effervescence et de riche minéralité qui rince le palais et amplifie les saveurs subtiles, l'eau S.Pellegrino s'accorde parfaitement avec les mets fins et le bon vin. Son goût pur et rafraîchissant en fait une eau pétillante de prédilection parmi les chefs de file de la communauté culinaire mondiale.

S.Pellegrino est un fier commanditaire d'événements culinaires de premier plan, comme The World's 50 Best Restaurants, Aspen Food and Wine Classic, Bocuse d'Or et la Remise des prix de la James Beard Foundation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sanpellegrino.com/ca/fr ou www.finedininglovers.com.

Fidèle à son engagement continu en matière de durabilité, S.Pellegrino s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2022. La canette S.Pellegrino est entièrement recyclable et faite d'aluminium recyclé à 100 %. Pour en savoir plus sur les engagements de S.Pellegrino, rendez-vous sur :www.sanpellegrino.com/ca/fr

