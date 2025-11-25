Les bouteilles emblématiques ont été repensées pour favoriser des liens plus profonds pendant la période des fêtes, transformant les repas animés en moments de rapprochement.

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Bien que les Canadiens soient souvent perçus comme des personnes courtoises dans leurs échanges, la plupart d'entre eux aimeraient en fait établir des liens plus profonds. En effet, le sondage, commandité par S.Pellegrino, a révélé que 68 % des Canadiens croient que des conversations plus profondes renforcent leurs liens avec leurs proches et les font se sentir davantage compris. En même temps, deux Canadiens sur cinq (39 %) affirment que leurs conversations se limitent à des échanges superficiels. Afin de favoriser des discussions plus profondes pendant les Fêtes, S.Pellegrino a conçu des bouteilles avec des étiquettes détachables sur lesquelles figurent des thèmes de discussion. Ces étiquettes permettront aux invités de s'éloigner des sujets banals et de se rapprocher autour d'une table.

Selon le sondage, lorsque les Canadiens se réunissent, leurs échanges tendent à être plutôt superficiels. Les nouvelles familiales (63 %), les passe-temps et les divertissements (48 %), le travail ou les études (45 %) et l'actualité (45 %) sont les sujets les plus fréquemment abordés. Les émotions profondes (29 %), les problèmes personnels (32 %) et les convictions ou les valeurs (29 %) arrivent en dernier. Les gens repartent avec l'impression d'avoir appris des choses, mais sans se sentir vraiment compris. Ce qui manque, c'est une façon simple d'établir le contact.

Les bouteilles sont dotées d'étiquettes détachables sur lesquelles figurent six questions profondes et stimulantes, qui invitent à partager des histoires et à engager des discussions animées, peu importe l'endroit où l'on se trouve. On y trouve des questions comme : « Quel aliment révèle qui vous êtes vraiment? », « Avoir raison ou être apprécié? » et « Quel rêve as-tu gardé secret? » Ces questions conçues pour des échanges authentiques en présence de personnes authentiques se trouvent toujours à portée de main, prêtes à être utilisées lors de vos repas.

« Depuis plusieurs décennies, la bouteille verte emblématique de S.Pellegrino est synonyme d'une expérience culinaire raffinée pour les Canadiens », a affirmé Jean de chez S.Pellegrino Canada. « Les éditions limitées vont encore plus loin, encourageant les Canadiens à poursuivre leur quête de perfection gustative en se rapprochant davantage pendant la période des Fêtes. »

Le sondage a également mis en évidence d'autres résultats intéressants :

Environ la moitié des personnes interrogées (44 %) ont souvent l'impression que les autres ne les connaissent pas vraiment, ce qui suggère un besoin de conversations plus profondes pour qu'elles se sentent vues et comprises.

Les téléphones intelligents et autres sources de distraction constituent un obstacle. En effet, 50 % des personnes interrogées ont dit que la distraction rendait les conversations plus difficiles. De plus, 26 % ne se sentent pas à l'aise d'entamer une conversation profonde.

Pendant les Fêtes, la moitié (50 %) des personnes se sentent plus proches de leurs êtres chers, mais une personne sur quatre (25 %) a déclaré que cette période était davantage synonyme de responsabilités d'hôte que de moments de partage.

Ce problème est plus présent chez les jeunes générations. En effet, ceux des générations Z et Y sont ceux qui utilisent le plus les SMS (respectivement 65 % et 60 %). Ils évoquent comme principaux obstacles au développement de leurs relations le manque de temps (49 % et 39 %), la peur d'être jugés (37 % et 30 %) ainsi que leur difficulté à trouver un sujet de discussion approprié (29 % et 26 %).

Trente-huit pour cent des membres de la génération Z et des millénariaux estiment que des idées de discussions pourraient les aider à approfondir leurs échanges.

Pour avoir la chance de remporter un paquet de six bouteilles Pellegrino en édition limitée, rendez-vous sur le compte @sanpellegrinoca. Ensuite, laissez un commentaire sous la dernière publication en posant une question que vous aimeriez voir sur les bouteilles. Vous trouverez les règlements du concours ainsi que tous les détails au lien suivant ici. Ouvert aux résidents du Canada ayant l'âge de la majorité dans leur province ou territoire. Le concours a lieu du 17 novembre au 2 février 2026.

Méthodologie du sondage

Burson a mené un sondage en ligne auprès de 1 000 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 4 et le 6 novembre 2025. L'échantillon provient du panel en ligne de Leger, composé de répondants potentiels au sondage. Pour garantir l'exactitude des résultats, les données ont été ajustées en fonction de l'âge, du sexe et de la région, en tenant compte des proportions de la population canadienne selon le recensement de 2021. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ±3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

