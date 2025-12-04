L'alliance stratégique vise à améliorer le positionnement de S. Pellegrino dans le secteur du style de vie haut de gamme, à accroître sa présence auprès des publics plus jeunes et à améliorer son offre de marque mondiale.

MILAN, le 4 déc. 2025 /CNW/ -- S. Pellegrino, la marque d'eau minérale pétillante emblématique, annonce aujourd'hui un partenariat mondial à long terme avec Ferrari, soulignant un intérêt commun pour la promotion de leurs valeurs communes : le patrimoine et la culture, le savoir-faire et la recherche de l'excellence des Italiens. Dans le cadre de l'entente, S. Pellegrino collaborera avec Scuderia Ferrari HP, une écurie de Formule 1 et Trofeo Pirelli, le championnat unique de sports motorisés créé en 1993.

Pour consulter le communiqué multimédia, cliquez sur le lien suivant:

https://www.multivu.com/s_pellegrino/9370451-en-announces-long-term-partnership-with-ferrari

Ce partenariat réunit deux marques italiennes, qui unissent leur riche patrimoine, leur savoir-faire et leur souci de performance. Enracinée dans l'objectif de S. Pellegrino, qui consiste à favoriser l'art de vivre raffiné, la collaboration vise à inspirer les consommateurs à « donner le meilleur d'eux-mêmes ».

Muriel Lienau, cheffe de la direction de Nestlé Waters & Premium Beverages, explique sa vision derrière ce partenariat : « S. Pellegrino et Ferrari sont profondément enracinés dans une riche tradition italienne. Cette alliance tire parti de leur statut emblématique et de leur pertinence culturelle pour stimuler la croissance mondiale, renforcer la position de S. Pellegrino en tant que marque de style de vie haut de gamme et accroître sa présence auprès des publics plus jeunes grâce à des expériences de marque authentiques et novatrices. »

Le partenariat offrira des activités uniques et comarquées qui célèbrent et allient le patrimoine italien à des expériences modernes de style de vie haut de gamme, des collaborations exclusives de produits avec le centre de conception de renommée mondiale de Ferrari aux expériences immersives et axées sur le numérique. À travers ces activités exclusives, S. Pellegrino démontre sa conviction que le goût et la créativité ont le pouvoir de transformer des vies, offrant aux consommateurs des moments qui créent des liens, inspirent et améliorent les expériences quotidiennes.

S. Pellegrino organisera également une série d'événements mondiaux au cours des prochaines années, rassemblant des pionniers culinaires, des concepteurs visionnaires, des créateurs de tendances culturelles et des personnalités de la Formule 1. Ces rencontres en personne incarneront l'ambition de S. Pellegrino d'inspirer un appétit pour la vie chez les jeunes consommateurs en encourageant les liens communs, la créativité et les expériences enrichissantes.

« Ce partenariat est une évolution naturelle de notre ambition continue d'améliorer l'expérience des consommateurs, enracinée dans notre conviction commune que la vie est plus riche lorsqu'elle est vécue pleinement. Les deux marques partagent une passion pour la création de moments importants , définis par la qualité, la beauté et les liens.Ce partenariat invite les consommateurs à profiter du meilleur de ce que la vie a à offrir. Nous avons uni le meilleur de l'Italie afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-mêmes », a déclaré Elisa Gregori, directrice du marketing mondial, Nestlé Waters & Premium Beverages

« Ferrari a toujours tiré sa force de l'esprit italien, fondé sur le savoir-faire, la beauté et la recherche constante de l'amélioration. S. Pellegrino est plus qu'un partenaire : nous voyons l'expression des mêmes valeurs qui nous guident : la passion, le souci du détail et le désir de rehausser chaque expérience. Tout comme S. Pellegrino transforme le quotidien en quelque chose de spécial, nous nous efforçons d'améliorer la performance, course après course. Unis par le patrimoine et la vision, nous visons à offrir aux amateurs et aux consommateurs des expériences pleinement italiennes et qui sont audacieusement tournées vers l'avenir, en créant des liens avec la prochaine génération enracinée dans nos valeurs communes dont nous sommes fiers. » Lorenzo Giorgetti, chef des revenus tirés des courses, Ferrari S.p.A.

Ce partenariat marque un nouveau chapitre dans le parcours de S. Pellegrino, qui a commencé il y a 125 ans en Italie sur les Alpes italiennes entourant Bergame. Nous demeurons fidèles à nos origines et à notre site de production unique, un signe de qualité et d'excellence. Nous croyons au pouvoir de cultiver l'art de vivre raffiné et de célébrer l'esprit italien qui continue de faire progresser les deux marques, un esprit défini par la créativité, le goût et la poursuite incessante de l'excellence.

Le partenariat sera annoncé et renforcé au moyen de ressources de communication en ligne, de médias imprimés et 'd'affichage extérieur, et par des activités de relations publiques dans toutes les grandes villes du monde. Restez à l'affût!

