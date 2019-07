S&P Dow Jones Indices annonce des modifications aux indices canadiens S&P/TSX

Résultats de l'analyse trimestrielle de l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX

TORONTO, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront les modifications suivantes à l'indice d'actions privilégiées S&P/TSX par suite de l'analyse trimestrielle de cet indice. Ces modifications entreront en vigueur le lundi 22 juillet 2019 avant l'ouverture des marchés.

INDICE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES S&P/TSX - AJOUTS Symbole Émission ALA.PR.G ALTAGAS LTD. 5YR RESET SERIES 'G' PR BCE.PR.R BCE INC. 1ST PR SERIES 'R' BEP.PR.G BROOKFIELD RENEWABL PART LP CL A SER 7 PR UN BMO.PR.F BANK OF MONTREAL 5-YR RST CL 'B' PR SER 46 CM.PR.Y CANADIAN IMPERIAL BANK SERIES '51' PR CPX.PR.K CAPITAL POWER CORPORATION SERIES '11' PR CU.PR.D CANADIAN UTILITIES LIMITED 2ND PR SER 'AA' L.PR.B LOBLAWS COMPANIES LIMITED 2ND PR SERIES 'B' PPL.PR.S PEMBINA PIPELINE CORPORATION CL 'A' PR SER 19 RY.PR.F ROYAL BANK OF CANADA 1ST PR NON-CUM SER 'AF' TD.PF.M TORONTO-DOMINION BANK(THE) 5-YR RST PR SER 24

INDICE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES S&P/TSX - RETRAITS Symbole Émission AQN.PR.A ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. SER 'A' PR BCE.PR.F BCE INC. 1ST PR SERIES 'AF' MFC.PR.F MANULIFE FINANCIAL CORP CL 1 PR SER '3' SLF.PR.G SUN LIFE FINANCIAL INC. CLASS 'A' PR SER 8R TA.PR.D TRANSALTA CORPORATION 1ST PR SER 'A' TA.PR.F TRANSALTA CORPORATION 1ST PR SER 'C' TA.PR.H TRANSALTA CORPORATION 1ST PR SER 'E' TA.PR.J TRANSALTA CORPORATION 1ST PR SER 'G' TRI.PR.B THOMSON REUTERS CORPORATION FLTG RATE PR II

S&P Dow Jones Indices

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500MD et le Dow Jones Industrial AverageMD. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

