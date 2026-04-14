L'autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) a accordé l'autorisation complète le 11 février 2026, ce qui renforce le statut des îles Caïmans en tant que territoire réglementé de premier plan pour la garde d'actifs numériques institutionnels.

GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 14 avril 2026 /CNW/ - RYKI, un fournisseur de services financiers et de garde d'actifs numériques, a reçu l'approbation réglementaire complète de l'autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) pour exercer ses activités à titre de fournisseur agréé de services d'actifs virtuels (VASP) en vertu de la loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Accordée le 11 février 2026, l'autorisation procure à RYKI le statut de dépositaire agréé dans l'un des plus importants centres financiers offshore du monde.

L'approbation marque une nouvelle étape dans l'expansion de la garde réglementée de RYKI. L'entreprise est titulaire d'une licence CIMA VASP aux îles Caïmans et RYKI Inc détient une inscription VASP complète par la Commision des services financiers des Îles Vierges britanniques. Combinée à son historique opérationnel au Canada depuis 2020, RYKI continue d'établir une présence réglementaire plurijuridictionnelle en tant que fournisseur de services d'actifs numériques autorisé.

« L'autorisation réglementaire dans les îles Caïmans est un titre de compétence important pour toute institution qui cherche à servir des investisseurs avertis et à financer des structures opérant en régime offshore », déclare Lennon Sweeting, directeur général de RYKI. « La licence CIMA complète reflète notre engagement à respecter les normes de conformité exigées par les répartiteurs institutionnels, les administrateurs de fonds et les bons du Trésor d'entreprise lors de la sélection d'un dépositaire d'actifs numériques. »

Cadre et importance réglementaire

La loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels des Îles Caïmans, entrée en vigueur en octobre 2020, a établi un cadre complet de délivrance de permis pour les entreprises d'actifs numériques qui exercent leurs activités dans le territoire ou à partir de celui-ci. L'autorisation VASP complète permet à RYKI de fournir des services virtuels de garde d'actifs aux clients sous surveillance continue de la CIMA, y compris des exigences en matière de suffisance des fonds propres, de contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de normes opérationnelles équivalentes à celles appliquées aux entreprises traditionnelles de services financiers.

Les îles Caïmans sont l'un des plus importants centres financiers offshore au monde, où se trouvent des milliers de fonds d'investissement, des sociétés de portefeuille et des véhicules à usage spécial. Son cadre réglementaire est conforme aux normes du Groupe d'action financière (GAFI) et est largement reconnu par les investisseurs institutionnels, les administrateurs de fonds et les auditeurs comme une juridiction crédible et bien supervisée. Pour les gestionnaires de fonds, les bons du Trésor d'entreprise et les établissements financiers qui ont besoin de services de garde au sein de structures offshore, l'accès à un dépositaire caïmanais titulaire d'une licence complète répond à une exigence essentielle en matière d'exploitation et de conformité.

Opérations relevant de plusieurs administrations

Pour l'avenir, RYKI a l'intention de demander une licence auprès de la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) aux Émirats arabes unis, dans le cadre d'une stratégie d'expansion réglementaire internationale plus large.

Infrastructure de garde en régime offshore

Pour les administrateurs de fonds, les auditeurs et les répartiteurs institutionnels, le statut de licence d'un dépositaire d'actifs numériques revêt une importance opérationnelle directe. Les dépositaires entièrement autorisés dans les juridictions reconnues fournissent la base réglementaire des fonds pour satisfaire aux exigences de diligence raisonnable des investisseurs, satisfaire aux normes d'audit et se conformer aux obligations de gouvernance liées aux structures offshore.

Les îles Caïmans, qui abritent une proportion importante des fonds d'investissement alternatifs et des véhicules offshore au niveau mondial, représentent un domicile naturel pour les infrastructures réglementées de garde d'actifs numériques.

À propos de RYKI

RYKI est un fournisseur mondial de services d'actifs virtuels entièrement réglementé qui détient des licences dans plusieurs territoires. Aux îles Caïmans, RYKI détient une licence CIMA VASP complète. Au Canada, RYKI Inc. exerce ses activités sous le régime de l'enregistrement MSB du CANAFE. RYKI Inc est titulaire d'une inscription VASP complète de la Commision des services financiers aux Îles Vierges britanniques. En tant que dépositaire titulaire d'une licence complète, RYKI fournit une infrastructure de qualité institutionnelle pour la garde d'actifs numériques, le trading de gré à gré et des solutions sur mesure. Ce cadre réglementaire plurijuridictionnel permet à RYKI d'offrir des services d'actifs numériques sécurisés et conformes conçus pour les particuliers fortunés, les bureaux de gestion de patrimoine, les institutions et les entreprises de cryptomonnaies sur les marchés mondiaux.

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SOURCE RYKI

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