Rx-360® annonce la composition de son conseil d'administration pour 2024

PHILADELPHIE, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Rx-360® est heureux d'annoncer la composition de son conseil d'administration pour 2024. En tant qu'organisme sans but lucratif, le conseil d'administration est bien placé pour continuer à promouvoir la mission de Rx-360® en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement du secteur pharmaceutique, de qualité du matériel et de sécurité des patients. Cette annonce fait suite à la croissance réussie de l'organisme en 2023.

Voici la composition du conseil d'administration de Rx-360® pour 2024 :

Scott Kammer (président) : Takeda

Rob Welsh (président émérite) : Avantor

Jennifer Stone (vice-présidente) : PTC Therapeutics

Kathleen Silva (trésorière) : MilliporeSigma (Merck KGaA)

Christian Liebl : Schreiner MediPharm (secrétaire)

Bill Campagna : Eli Lilly & Co.

Tom Lupo : Bayer

Anthony Damas : Johnson and Johnson

Amber Hollner : Amgen

Anthony Zook : Merck & Co.

Christy Mocny : Biogen

Rob Smith : GSK

Rebecca Alcantara : Curia

Elise Treuvey : Sartorius

Johannes Gross : Lonza

Liam Keary : Hovione

Jennifer Goodman : Avantor

Scott Kammer, président du conseil d'administration de Rx-360® pour 2024, a déclaré : « Je suis honoré et fier d'être le prochain président de Rx-360. Au nom du consortium Rx-360 et de notre conseil d'administration, j'ai également le plaisir d'accueillir Liam Keary, Amber Hollner et Jennifer Goodman au conseil d'administration en 2024. Je suis extrêmement reconnaissant envers les membres sortants du conseil, Eric Berg, Reggie Jackson, Ryan Raap et Lucy Cabral. Chacun d'eux a joué un rôle dans la croissance de Rx-360. Un merci tout spécial à Rob Welsh pour les services rendus en tant que président du conseil d'administration en 2023. Rx-360 poursuivra sa mission en tant qu'organisme sans but lucratif et stimulera sa croissance au service de l'industrie pharmaceutique. L'organisme joue un rôle de premier plan en rassemblant les intervenants de l'industrie qui se concentrent sur la protection des patients et la protection de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. »

Jim Fries, chef de la direction de Rx-360®, a ajouté : « L'expérience, l'engagement et la diversité du conseil d'administration procurent une valeur immense à nos membres et à l'industrie. L'engagement du conseil à remplir sa mission est le fondement qui nous permet de servir l'industrie et de protéger les patients. »

Rx-360® a continué d'observer une croissance du nombre de ses membres et de la participation au Joint Audit Program® tout au long de 2023, avec un nombre record de membres accédant au consortium. Par l'entremise de son Joint Audit Program®, Rx-360 a été en mesure de réduire considérablement le fardeau de vérification pour les fabricants de produits pharmaceutiques et leurs fournisseurs grâce à des commandites visant la réduction des coûts uniques et à son programme de crédit réservé aux membres. Pour la neuvième année d'affilée, le consortium a fonctionné sans augmenter les cotisations des membres ou les barèmes de frais pour les rapports de vérification.

À propos de Rx-360

Rx-360, un consortium de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale, a été créé en 2009 pour appuyer un engagement à l'échelle de l'industrie visant à assurer la sécurité des patients en améliorant la qualité et l'authenticité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'organisme est de protéger la sécurité des patients en partageant des informations et en développant des processus associés à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et à la qualité des matériaux au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur Rx-360, consultez le http://www.Rx-360.org ou envoyez un courriel à [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713086/Rx_360_Logo.jpg

SOURCE Rx-360