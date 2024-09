PHILADELPHIE, 25 septembre 2024 /CNW/ - Rx-360® a le plaisir d'annoncer l'approbation de son projet pilote de centre d'excellence pour le comité directeur responsable de l'harmonisation réglementaire de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Le projet pilote mettra l'accent sur la feuille de route des domaines de travail prioritaires pour l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des produits médicaux à l'échelle mondiale. En tant qu'organisme international sans but lucratif dont l'objectif est d'assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques, la qualité des matériaux et la sécurité des patients, Rx-360® mettra à contribution ses 15 ans d'expérience pour aider à mener à bien la mission de l'APEC.

Jim Fries, chef de la direction de Rx-360, a déclaré : « C'est un immense honneur pour notre consortium de pouvoir servir la mission de l'APEC en matière d'innocuité des produits médicaux. Nous sommes impatients de travailler avec les autres centres d'excellence, US Pharmacopeia et l'Université de Taylor en Malaisie, afin d'améliorer les offres éducatives déjà excellentes au sein de l'industrie. »

Les économies sont touchées négativement par le mouvement international de produits médicaux non conformes aux normes et falsifiés. Comme l'industrie des produits médicaux se mondialise et se spécialise, les économies de l'APEC font face à de nombreux défis pour garder les citoyens en santé, tout en veillant à ne pas perturber l'accès aux produits légitimes. Le projet de feuille de route pour la qualité des produits médicaux et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (la « feuille de route ») a été créé pour résoudre ce problème. La feuille de route est un effort pluriannuel commandé par l'APEC sous la supervision du comité directeur responsable de l'harmonisation de la réglementation. Le projet est devenu un domaine de travail prioritaire au sein de l'APEC, rassemblant des organismes de réglementation, des membres de l'industrie, des universitaires et d'autres intervenants des économies de l'APEC, de l'UE, de l'Afrique et d'autres régions d'Amérique du Sud. Ces efforts ont mené à l'élaboration de la trousse d'outils sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (la « trousse d'outils ») en 2017. La trousse d'outils contient du matériel de formation destiné à éduquer les organismes de réglementation, les membres de l'industrie et d'autres intervenants sur une partie particulière de la chaîne d'approvisionnement, y compris ses pratiques exemplaires, ses documents d'orientation, etc. Elle comprend dix (10) flux de travail, couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie des produits médicaux. Cette trousse d'outils sera au cœur de formations pertinentes et d'ateliers éducatifs conçus et offerts par Rx-360 dans le cadre du projet pilote du centre d'excellence.

À propos de Rx-360

Rx-360, un consortium de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale, a été créé en 2009 pour appuyer un engagement à l'échelle de l'industrie visant à assurer la sécurité des patients en améliorant la qualité et l'authenticité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'organisme est de protéger la sécurité des patients en partageant des informations et en développant des processus associés à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et à la qualité des matériaux au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur Rx-360, consultez le http://www.Rx-360.org ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos du comité directeur responsable de l'harmonisation de la réglementation de l'APEC

Le comité directeur responsable de l'harmonisation de la réglementation a été créé en juin 2009 sous l'égide de l'APEC afin de promouvoir une approche stratégique de l'harmonisation de la réglementation en entreprenant des activités de la plus grande valeur pour les organismes de réglementation et les industries réglementées. Il s'agit d'un réseau d'experts en réglementation des organismes de réglementation des économies de l'APEC, de l'industrie et du milieu universitaire dont le but est d'atteindre une plus grande convergence réglementaire au sein des économies de l'APEC d'ici 2020. Le comité directeur responsable de l'harmonisation de la réglementation ne cherche pas à élaborer de nouvelles orientations, mais est conçu pour jouer un rôle complémentaire auprès d'autres initiatives réglementaires régionales internationales.

