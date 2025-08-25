Fière marque montréalaise, RW&CO s'inspire depuis toujours de la créativité d'ici. Pour l'automne 2025, cette inspiration prend vie grâce à une distribution de six musiciens canadiens émergents qui interprètent la collection à leur façon : Alicia Moffet, Owen Riegling, Preston Pablo, Kalsey Kulyk, Geoffroy et Sofia Camara. Leur style, tout comme leur son, est personnel, dynamique et unique.

« En tant que marque canadienne, nous avons toujours conçu nos produits avec une intention précise, afin que les gens puissent se présenter en toute confiance dans des pièces qui leur ressemblent », explique Margaret Thouez, directrice générale de RW&CO. « Cette campagne célèbre l'individualité. Nous avons travaillé avec des artistes qui apportent une présence authentique, une perspective et un style personnel qui reflètent l'esprit de nos clients. »

Style d'automne remastérisé

Tournée dans un mélange de décors naturels et urbains, la campagne met en scène chaque artiste vêtu de pièces phares de la collection automne 2025, telles que des complets audacieux, des tricots 100 % mérinos, et des jeans, chemises et vêtements d'extérieur raffinés. La collection elle-même a été imaginée pour sa polyvalence : conçue pour s'adapter à la vie quotidienne, allant des réunions matinales aux soirées entre amis.

Une liste de lecture de style

Chaque artiste a apporté son propre rythme à la campagne :

Alicia Moffet , artiste pop aux disques de platine et vedette à succès de La Voix , apporte une touche d'audace et de distinction dans un tailleur rouge et un veston noir élégant.

artiste pop aux disques de platine et vedette à succès de , apporte une touche d'audace et de distinction dans un tailleur rouge et un veston noir élégant. Preston Pablo , révélation de l'année aux Prix JUNO 2023, porte fièrement des tons neutres, notamment un débardeur tricot superposé sur un t-shirt surdimensionné.

, révélation de l'année aux Prix JUNO 2023, porte fièrement des tons neutres, notamment un débardeur tricot superposé sur un t-shirt surdimensionné. Sofia Camara , dont les chansons virales lui ont valu plus de 44 millions de streaming mondiaux, mise sur un ensemble structuré qui redéfinit la féminité.

, dont les chansons virales lui ont valu plus de 44 millions de mondiaux, mise sur un ensemble structuré qui redéfinit la féminité. Geoffroy , nominé aux Prix JUNO et artiste de longue liste au Prix Polaris, amène une simplicité intentionnelle dans un ensemble monochrome.

, nominé aux Prix JUNO et artiste de longue liste au Prix Polaris, amène une simplicité intentionnelle dans un ensemble monochrome. Owen Riegling , lauréat du Prix d'Artiste Émergeant au Boots & Hearts 2022, donne une touche moderne au style country avec une surchemise en coton et cachemire, une pièce de superposition polyvalente parfaite pour la transition de saisons.

, lauréat du Prix d'Artiste Émergeant au Boots & Hearts 2022, donne une touche moderne au style country avec une surchemise en coton et cachemire, une pièce de superposition polyvalente parfaite pour la transition de saisons. Kalsey Kulyk , lauréate du prix CCMA Discovery et survivante du cancer, présente une version réinventée du complet qui correspond à sa force tranquille.

À partir du 25 août, les magasins RW&CO diffuseront exclusivement une liste de lecture musicale canadienne incluant chaque artiste, transformant ainsi chaque boutique en expériences immersives à l'image de la marque. Un déploiement numérique complémentaire proposera du contenu des coulisses de la campagne et des capsules de sélection de styles sur le Web et les réseaux sociaux.

Avec Voix d'ici, styles uniques, RW&CO continue d'offrir au consommateur une mode canadienne moderne, plaçant la créativité, la confiance et l'expression personnelle au cœur de tout ce qu'elle fait.

À PROPOS DE RW&CO, UNE MARQUE DE REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

RW&CO est une marque canadienne de vêtements conçus pour le bureau pour hommes et femmes. Priorisant la qualité des matières, la coupe et la polyvalence, RW&CO crée des collections qui aident les clients à avoir un look soigné, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau. La marque est disponible dans plus de 84 magasins à travers le Canada et en ligne au rw-co.com.

