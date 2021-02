PRINTEMPS 2021 RW&CO . « RÉIMAGINER AUTREMENT » : L'avenir est prometteur Cette saison, RW&CO. rend hommage aux entrepreneurs locaux qui osent repenser et réinventer leurs entreprises face aux réalités d'aujourd'hui. Puisque soutenir l'innovation, la qualité et la communauté a toujours fait partie intégrante de RW&CO., le partage de sa plateforme avec d'autres entreprises était donc naturel. « Il n'y a pas de meilleur moment pour diriger avec un but commun, tester des concepts passionnants, inspirer la créativité et donner du pouvoir à la communauté », déclare Michele Slepekis, vice-présidente du marketing chez RW&CO. Il s'agit d'une initiative que la marque canadienne tient fièrement à cœur, après tout, RW&CO. a commencé comme une petite entreprise familiale au Québec.

Manjit Minhas et Lane Merrifield partagent la vedette avec 13 autres fondateurs canadiens dont les histoires d'origine et les entreprises seront présentées sur les plateformes RW&CO. en ligne et en magasin tout au long de la saison :

Liz & Lottie (Boutique cadeaux) - Heidi Blanchette & Nikaila Maas, Alberta

Sphere Optometry (Optométriste) - Danielle Gordon, Alberta

Mala The Brand (Chandelles) - Melody Lim, Colombie-Britannique

Swoon Cards (Jeu de cartes de rencontre) - Savannah Golding & Reza Houshmand Colombie-Britannique

Honam Naturals (Soins pour la peau naturels) - Naana Daniels, Ontario

Yoga Tree Studio (Studio de yoga) - Debbie Fung, Ontario

S.P.A.R. Training (Salle d'entraînement) - Kevin Selman, Québec

Aperitivo Epicerie Italienne (Épicerie fine) - Mathieu Menard, Québec

Quality Cuts (Salon de barbier) - Will Biney, Québec

Café Pista (Café) - Maxime Richard, Québec

Miljours Studio (Bijoux et accessoires) - Marie-Anne Miljours, Québec

« Ma plus grande inspiration est certainement ces entrepreneurs que j'ai vus faire face à ce défi, pivoter complètement leur entreprise et, comme résultat, avoir plus de succès que jamais », déclare Merrifield à propos de ses collègues ambassadeurs. Pour Minhas, elle espère que la campagne inspirera la prochaine génération à rêver en grand et à trouver leur voix: « Je me réjouis pour toutes les filles et femmes issues de minorités visibles qui verront quelqu'un qui leur ressemble […] dans une campagne comme celle-ci où la représentation compte. »

RW&CO. RÉIMAGINE LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL : Des vêtements pour la nouvelle normalité

Faisant écho au printemps en revisitant l'ADN des vêtements classiques de travail de la marque, la nouvelle collection est inspirée des besoins en constante évolution des clients en matière de polyvalence, de facilité et de confort sans sacrifier le style. Vivre et travailler à la maison est une réalité pour beaucoup aujourd'hui et dans un avenir certain et cela se reflète dans la nouvelle collection avec des offres de vêtements de détente décontractés et polyvalents.

« Les lieux de travail ont évolué pour beaucoup de nos clients et répondre à leurs besoins avec des vêtements au look soigné a toujours été notre priorité », déclare Slepekis. « Au-delà de s'habiller pour leur nouvelle normalité, nous voulons qu'ils se sentent confiants et encouragés à imaginer un futur brillant. »

RW&CO. COLLABORE AVEC L'ORGANISATION MONDIALE TED

La campagne est également le tremplin idéal pour un partenariat annuel entre RW&CO. et l'organisation mondiale TED. TED croit passionnément au « pouvoir des idées pour changer les attitudes, les vies et, par le fait même, le monde », faisant écho aux engagements de RW&CO. envers l'innovation et la communauté. Dès mars 2021, TED amplifiera ces valeurs partagées par le biais de Réimaginer Autrement : une page RW&CO. sur le site web de TED qui présentera un contenu adapté à la communauté RW&CO., offrant aux clients une place au premier rang pour des conférences de renommée mondiale via TED Talks.

