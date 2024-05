« Nous voulions permettre aux propriétaires de maison et aux bricoleurs d'embellir leur maison facilement et à un prix abordable en mettant sur le marché des trousses tout-en-un », explique Maurice Lobreau, vice-président et directeur général de Rust-Oleum Canada. « TransformationsMD MAISON va changer la donne pour les Canadiens soucieux du design et de leur budget qui souhaitent apporter des rénovations rapides et personnalisées à diverses surfaces de leur maison, de la cuisine à la salle de bains, en passant par l'entrée, le vestibule, la buanderie et plus encore. »

Offerts dans une grande variété de couleurs tendance et conçus pour donner de grands résultats en aussi peu qu'une fin de semaine, les produits TransformationMD MAISON sont plus durables que la peinture standard et ne nécessitent ni décapage, ni ponçage, ni apprêtage. Comprenant un contenant de 118 mL du nettoyant et dégraissant Krud KutterMD Original, un contenant de 887 mL de couche de fond TransformationsMD MAISON et un contenant de 887 mL de couche de finition TransformationsMD MAISON, la collection TransformationsMD MAISON est composée de trois trousses uniques, chacune conçue pour s'attaquer à une surface spécifique de la maison :

Trousse de revêtement pour armoires Transformations MD MAISON (PVC : 99,99 $) offerte en 45 options de couleurs et convient au laminé, à la mélamine et au bois (nu, déjà peint ou scellé);

MAISON (PVC : 99,99 $) offerte en 45 options de couleurs et convient au laminé, à la mélamine et au bois (nu, déjà peint ou scellé); Trousse de revêtement pour comptoirs Transformations MD MAISON (PVC : 149,99 $) offerte en 39 options de couleurs et convient aux carreaux de céramique, au laminé, à la mélamine, aux carreaux de porcelaine et au bois;

MAISON (PVC : 149,99 $) offerte en 39 options de couleurs et convient aux carreaux de céramique, au laminé, à la mélamine, aux carreaux de porcelaine et au bois; Trousse de revêtement pour planchers TransformationsMD MAISON (PVC : 139,99 $) offerte en 34 options de couleurs et en finis mat ou semi-lustré, et convient à une variété de substrats de planchers, dont les carreaux intérieurs, le vinyle et le bois.

« Les armoires, les comptoirs et les planchers occupent une grande partie de l'espace visuel d'une maison, alors le fait qu'ils offrent la capacité de les transformer de manière rapide, simple et abordable avec des résultats haute performance et de haute qualité fait des produits TransformationsMD MAISON la solution idéale pour moderniser, personnaliser et ajouter de la valeur à toute maison », déclare la spécialiste de la théorie des couleurs et experte en peinture Leigh-Ann Allaire Perrault. « Ces surfaces sont des finitions d'investissements et avoir une sélection de teintes classiques associées à une application simple des produits qui offrent une performance et une longévité éprouvées permet aux consommateurs d'avoir confiance lorsqu'ils s'attaquent à des rénovations abordables à faire soi-même. »

Pour l'utilisation, il suffit de nettoyer la surface avec le nettoyant et dégraissant Krud KutterMD Original. Rincer à fond et laisser sécher. Mélanger et appliquer la couche de fond TransformationsMD MAISON dans la couleur désirée (teintée en magasin) sur la surface et, une fois sèche, appliquer la couche de finition TransformationsMD MAISON pour un résultat magnifique et durable.

Les produits TransformationsMD MAISON sont offerts chez les détaillants suivants :

Home Depot et homedepot.ca

amazon.ca

Canadian Tire et canadiantire.ca

Home Hardware et homehardware.ca

Réno-Dépôt et renodepot.ca

Rona et rona.ca

Et de nombreux autres détaillants de quincaillerie et de rénovation à travers le pays

Pour en savoir plus au sujet des produits TransformationsMD MAISON, visitez le https://campaign.rustoleum.ca/fr-ca/transformations ou suivez Rust-Oleum Canada sur Instagram au @rustoleumca.

Pour des images, veuillez visiter le centre média TransformationsMD MAISON ici.

À propos de Rust-Oleum Canada

Rust-Oleum Canada, dont le siège social est situé à Concord, en Ontario, produit et fournit des marques de haute qualité et de grande importance sur le marché des peintures pour petits projets, de soin pour bois, des peintures automobiles et des revêtements de haute performance. Depuis 1921, la marque est résolument tournée vers l'innovation. Rust-Oleum Canada s'efforce d'aider les bricoleurs, les propriétaires, les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations à répondre à leurs besoins en matière d'intérieur et d'extérieur. Rust-Oleum regroupe les marques de confiance suivantes : TremcladMD, une peinture antirouille longue durée qui aide à restaurer et à embellir tout ce qui est métallique; la teinture pour bois, les scellants et les revêtements de réparation VarathaneMD, qui aident à répondre à tous les besoins en matière de soin pour bois; Painter's TouchMD 2x, des peintures tout usage en aérosol offertes dans la plus grande sélection de couleurs au Canada; et Zinsser, la gamme spécialisée d'apprêts qui résout les problèmes et est la marque de référence pour les propriétaires, les bricoleurs et les professionnels à l'échelle nationale. Rust-Oleum Canada a une solution pour chaque surface en plus d'une gamme respectée de nettoyants spécialisés multimarques conçus pour les tâches les plus difficiles à la maison ou sur les chantiers. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter rustoleum.ca ou suivez la marque sur Facebook, Instagram et Pinterest.

SOURCE Rust-Oleum Canada

Renseignements: Pour fixer une entrevue ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter : Jennifer Thompson, JT & Company, [email protected], 416 546-1967

