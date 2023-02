RUSSELL FOOD EQUIPMENT LIMITÉE ANNONCE STAN DABIC AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

VANCOUVER, BC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Russell Food Equipment Limitée, le plus grand fournisseur d'équipements pour la restauration au Canada, acceuilli M. Stan Dabic en tant que Directeur Général, en vigeur dès maintenant. Tom Pitera, qui est président et chef de la direction depuis 2018 continuera avec Russell Hendrix en tant que Président non exécutif du conseil d'administration et continuera à travailler avec Blue Point Capital sur le portfolio d'autres sociétés.

Stan Dabic, CEO Russell Hendrix Foodservice Equipment & Supplies (Groupe CNW/Russell Hendrix)

M. Dabic a plus de 19 ans d'expérience dans la haute direction, y compris plus d'une décennie de développement stratégique et de croissance rentable dans l'espace de distribution, plus récemment en tant que vice-président et directeur général chez Grand & Toy. Avant cela, M. Dabic dirigeait l'équipe des ventes, du marketing et des opérations pour Staples Advantage.

"Stan est le bon dirigeant pour Russell Hendrix," a déclaré Tom Pitera, "les vastes relations avec les fournisseurs, l'expérience en matière de distribution et d'exploitation et les compétences en développement commercial de Stan sont essentielles pour aider Russell Hendrix à continuer à renforcer les partenariats de distribution, à développer des alliances stratégiques et à étendre notre présence commerciale. La solide expérience en matière de leadership de Stan aidera à concentrer Russell Hendrix dans la prochaine phase de sa croissance alors que nous continuons à dépasser les attentes des clients où qu'ils se trouvent dans leur parcours de restauration au Canada.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de Russell Hendrix," a déclaré Stan Dabic. "En tant que chef du secteur, Russell Hendrix est prêt à connaître une croissance considérable. Nous avons de solides relations avec les clients et les fabricants, ainsi que le plus grand inventaire d'équipements et de fournitures de restaraution que les clients veulent et dont ils ont besoin. Nous disposons également de l'équipe de vente et de gestion la plus importante et la plus talentueuse, ce qui nous place dans une position unique pour tirer parti de la résurgence du paysage des équipements de restauration. Alors que l'industrie continue de retourver ses niveaux de ventes pré-pandémiques, Russell Hendrix est en mesure de fournir des solutions et des services permettant d'économiser de la main d'oeuvre pour aider les opérateurs de services alimentaires commerciaux de construire et développer efficacement leurs entreprises uniques.

Au sujet de la compagnie Russell Hendrix Food Equipment Limited

Depuis 1938, la Compagnie a fournie une qualité et un service inégales aux clients. Russell Hendrix est le chef de la distribution d'équipements de restauration et de fournitures pour les services alimentaires de tous les secteurs au Canada - de la santé à l'éducation, des restaurants indépendants et des chaînes. La Compagnie s'associe à ses clients pour concevoir, construire et équiper des cuisines qui offrent des expériences culinaires exceptionnelles. Russell Hendrix distribue une large gamme d'équipements de restauration avec Russell Hendrix.com et aussi ChefEquipment.com, ainsi que 11 salles de vente et 9 centres de distributions à travers le Canada. La Compagnie est à la tête de l'industrie en fournissant des services de conception de cuisine hautement qualifiés pour toutes les tailles de bâtiments et toutes les exigences. Russell Hendrix est également propriétaire de Quest Metal Works qui fournit des appareils de fabrication en acier inoxydable et de gaz de qualité supérieure.

Pour plus d'informations : http://russellhendrix.com

Renseignements: Contact : Camille Krupa, [email protected], 416,220,7018