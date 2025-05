RuggON présente des solutions de parcs de véhicules robustes alimentées par l’IA au salon WasteExpo 2025, afin de favoriser une gestion des déchets plus intelligente et plus verte

LAS VEGAS, 5 mai 2025 /CNW/ -- RuggON, une filiale d'Ubiqconn Technology et un important fournisseur de solutions informatiques mobiles robustes, est fière d'annoncer sa participation au salon WasteExpo 2025, le principal événement nord-américain du secteur des déchets et du recyclage. Au kiosque 879, RuggON dévoilera ses ordinateurs montés sur véhicule de nouvelle génération alimentés par l'IA et ses solutions de parc de véhicules adaptées aux exploitants de services de gestion des déchets qui cherchent à numériser, optimiser et décarboniser leurs opérations.

Dans un contexte de demande mondiale croissante pour le développement durable des infrastructures urbaines, les solutions robustes de RuggON fournissent aux parcs de véhicules de gestion des déchets des diagnostics de véhicules en temps réel, une planification intelligente des itinéraires et des capacités d'entretien proactif. Grâce à une intégration transparente avec les normes CAN bus et SAE J1939, ces ordinateurs montés sur véhicule permettent un accès instantané aux données opérationnelles et aux alertes de sécurité assistées par l'IA, comme la détection des angles morts et la surveillance des conducteurs, ce qui réduit les risques sur la route et renforce la responsabilisation des conducteurs.

Conçues pour les environnements les plus difficiles, les plateformes montées sur véhicule de RuggON répondent aux normes de catégorie militaire en matière de résistance aux chocs et aux vibrations, assurant ainsi des performances dans les conditions de collecte des déchets les plus exigeantes. Grâce aux technologies DEL, 5G, 4G/LTE et Wi-Fi, les exploitants de parcs de véhicules de gestion des déchets peuvent transmettre et recevoir des données essentielles dans l'ensemble des systèmes avec rapidité et fiabilité, ce qui facilite les décisions qui réduisent les temps d'arrêt et les émissions et prolongent le cycle de vie des véhicules.

« Nous sommes ravis de démontrer comment nos solutions robustes permettent à l'industrie de la gestion des déchets d'adopter la transformation numérique tout en restant alignée sur les objectifs de développement durable », a déclaré Tim Tsai, chef de la direction d'Ubiqconn en Amérique du Nord. « Nos technologies ne sont pas seulement conçues pour favoriser le développement durable, elles sont conçues pour un avenir plus propre. »

RuggON est fière de stimuler l'innovation en matière de gestion des déchets. En dotant les exploitants de première ligne de solutions fiables alimentées par l'IA, nous ne nous contentons pas de soutenir des villes plus propres; nous contribuons à bâtir un avenir plus intelligent et plus durable.

À propos de RuggON

RuggON Corp., une filiale d'Ubiqconn Technology, est un important fabricant de solutions informatiques mobiles robustes. Combinant la technologie de pointe d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et prendre de l'expansion sur le marché de l'industrie mobile (IioT), RuggON tire parti de décennies d'expertise pour améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénierie engagée qui fournit des appareils de grande valeur et de qualité exceptionnelle améliorant l'expérience utilisateur. L'entreprise comprend les différents besoins des industries pour fournir des solutions personnalisées et efficaces. RuggON se consacre à des normes plus élevées en matière de satisfaction de la clientèle et est fière d'offrir d'innombrables possibilités pour répondre aux besoins de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

