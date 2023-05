Ruba Ghazal souligne le 75e anniversaire de la Nakba

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - La députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, souligne aujourd'hui le 75e anniversaire de la Nakba, soit l'exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens lors de la proclamation de l'État d'Israël en 1948.

« Il y a 75 ans, des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leurs terres et condamnés à l'exil. Comme élus de l'Assemblée nationale du Québec, nous avons un devoir de mémoire envers ces tragédies du passé, mais nous avons aussi la responsabilité de dénoncer d'une seule voix l'appartheid et les violations des droits humains qui ont cours encore aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés », déclare Ruba Ghazal.

La députée de Mercier a également fait adopter cette motion à l'unanimité le 11 mai dernier à l'Assemblée nationale :

« Que l'Assemblée nationale réaffirme le soutien indéfectible du Québec à une solution négociée entre les deux parties afin de trouver une solution politique, juste et pacifique, au conflit actuel;

Qu'elle s'inquiète pour les populations vulnérables et les civils qui subissent ce conflit;

Qu'elle appelle également au respect des droits et libertés fondamentales de l'ensemble des citoyens et des citoyennes des territoires palestiniens et d'Israël;

Qu'elle rappelle le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la création d'un État viable et le droit pour l'État d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans une solution à deux États. »

« J'espère qu'un jour, nous commémorerons également la Nakba, comme le fait cette année l'ONU pour la première fois de son histoire », ajoute Ruba Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, 514-994-5095 ou [email protected]