BIRMINGHAM, Michigan, 22 août 2025 /CNW/ - RPM est heureuse d'annoncer la nomination de Binu Panicker au poste de directeur de la technologie. Chez RPM, M. Panicker mettra à contribution ses plus de 26 ans d'expérience en technologie et en tant que cadre dirigeant, qu'il a acquise notamment chez Covisint et Dassault. Il a aussi rempli un mandat important en tant que directeur de la technologie chez FreightVerify, où il a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'entreprise en un chef de file de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA. Il a dirigé la stratégie qui a contribué à l'intégration de grands équipementiers automobiles, à une croissance remarquable des revenus et à une innovation de calibre mondial. Sa vaste expérience et sa feuille de route éprouvée en matière de transformation technologique et d'innovation alimentée par l'IA joueront un rôle central dans la poursuite continue de l'excellence de RPM et la révolution du paysage de la technologie logistique.

Binu Panicker, directeur de la technologie.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Panicker relèvera directement de John Perkovich, président de RPM en Amérique du Nord et du conseil d'administration de RPM. Son principal objectif est de mettre en œuvre une stratégie technologique qui améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en tirant parti de la plateforme de RPM grâce à l'IA et à l'automatisation de prochaine génération. Il dirigera les équipes des produits et de l'ingénierie afin d'assurer l'intégration transparente de solutions technologiques novatrices dans tous les secteurs d'activité dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée des activités de RPM.

« Le leadership et la vaste expertise de M. Panicker en matière d'architecture infonuagique évolutive et d'IA sont essentiels à l'élargissement de nos capacités technologiques. Sa vision stratégique nous permettra de continuer à offrir à nos partenaires des solutions logistiques sans précédent qui sont à la fois axées sur les données et tournées vers l'avenir. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe de direction, améliorant ainsi la position de RPM sur le marché en tant que chef de file de la logistique de l'industrie automobile. » - John Perkovich, président de RPM en Amérique du Nord

« RPM jouit d'une excellente réputation grâce à sa culture novatrice et à sa plateforme technologique de pointe. La volonté de l'entreprise de numériser le domaine de la logistique de l'industrie automobile la distingue d'un fournisseur typique de logistique de tierce partie. L'industrie de la logistique subit une transformation numérique importante, et RPM est parfaitement positionnée pour diriger ce changement. Je suis reconnaissant de me joindre à une entreprise avant-gardiste et de mettre à profit ma vaste expertise de l'industrie en matière d'IA et de plateformes infonuagiques évolutives pour bâtir l'avenir de la mobilité. » - Binu Panicker, directeur de la technologie

RPM est heureuse d'accueillir M. Panicker au sein de son équipe de direction, et est convaincue que ses contributions accéléreront notre feuille de route technologique, améliorant ainsi notre capacité à répondre aux besoins dynamiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale avec précision et agilité.

À propos de RPM

RPM offre à l'industrie automobile une logistique flexible pour le transport de véhicules finis et d'autres marchandises spécialisées. Pour répondre aux besoins précis de nos clients, la technologie d'ingénierie personnalisée de RPM automatise, optimise et numérise le processus d'expédition tout au long du cycle de vie d'un véhicule. Notre modèle léger sur le plan des actifs est agile et flexible, reliant les modes de transport, peu importe leur portée et leur complexité, afin de créer un avantage opérationnel pour nos clients.

Soutenue par Trive Capital et Bluejay Capital, RPM s'efforce d'être le principal agrégateur de services pour la logistique des véhicules finis et les services interconnectés à valeur ajoutée. En offrant à nos clients un réseau sophistiqué couvrant les transports routiers, ferroviaires, portuaires et maritimes, nous transformons l'avenir de la mobilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2755840/Binu_Panicker.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1803939/5472204/RPM_Logo.jpg

SOURCE RPM Freight Systems LLC

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Sherman, [email protected]