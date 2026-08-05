ROYER FAIT L'ACQUISITION DE LA MARQUE BAFFIN AUPRÈS DE CANADA GOOSE

SHERBROOKE, QC, le 5 août 2026 /CNW/ -- L.P. Royer inc. (« Royer »), fabricant canadien de chaussures de travail et militaires depuis 1934, et Baffin Limited (« Baffin »), une marque canadienne emblématique reconnue pour ses bottes d'hiver, de plein air et industrielles, annoncent conjointement aujourd'hui que Royer a fait l'acquisition des activités de Baffin auprès de Canada Goose Inc., la société mère de Baffin.

ROYER® et BAFFIN® continueront d'être exploitées comme deux marques distinctes, sous la gouverne du Groupe Royer.

Royer entend mettre à profit son expertise manufacturière de 90 ans et investir dans la marque BAFFIN® pour la faire croître à l'échelle mondiale. Toute l'équipe de Baffin, forte de décennies d'expérience en fabrication et en marketing de chaussures, se joint à Royer pour soutenir cette croissance.

Royer et Baffin tiennent à remercier Canada Goose pour plusieurs années d'excellente gouvernance, ainsi que pour la confiance qu'elle témoigne à Royer pour propulser la marque BAFFIN®.

Citations

« Ce regroupement marque un jalon déterminant dans l'histoire de Royer. BAFFIN® est une marque dotée d'un véritable héritage, et nous y voyons une occasion extraordinaire de bâtir sur cet héritage et de grandir à l'échelle mondiale. »

-- Simon La Rochelle, président de Royer

« Depuis 40 ans, Baffin s'est bâti une réputation extraordinaire en créant des produits qui performent sous les conditions les plus exigeantes au monde. Le fait de se joindre à Royer réunit deux entreprises canadiennes partageant un engagement commun envers le savoir-faire, l'innovation et l'expertise technique. Je suis emballé par ce que nous pourrons accomplir ensemble et par les perspectives qui s'annoncent pour la marque. »

-- Mark Hubner, directeur général, Baffin

À PROPOS DE ROYER

Société fondée en 1934 et établie à Sherbrooke, au Québec, Royer est un fabricant canadien de chaussures techniques reconnues pour leur performance, leur confort et leur durabilité, au service de travailleurs dans les secteurs les plus variés, notamment les forces militaires et policières, les mines, l'extraction pétrolière et gazière, la métallurgie, la construction et la fabrication industrielle lourde.

À PROPOS DE BAFFIN

Fondée en 1979 par la famille Hubner à Stoney Creek, en Ontario, Baffin conçoit depuis plus de quatre décennies des bottes technologiquement avancées pour les environnements les plus froids et les plus exigeants de la planète. Des expéditions polaires aux chantiers industriels, les chaussures Baffin sont conçues et testées pour performer dans les conditions les plus extrêmes, ce qui a valu à la marque la réputation d'être l'une des plus fiables au Canada dans le domaine des chaussures d'hiver, de plein air et industrielles.

SOURCE L.P. Royer Inc.

Source et renseignements : Patrick Gaudreau, Directeur - Affaires corporatives, L.P. Royer inc., Téléphone : +1 450 578-2781, [email protected]