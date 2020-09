En partenariat avec la vedette du tennis Bianca Andreescu, ROYALEMD s'engage à trouver un foyer permanent aux animaux de compagnie du Canada qui sont en attente d'adoption

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Chaque année, plus de 100 000 chats et chiens sont en attente d'adoption au Canada. ROYALEMD - la Marque des ChatonsMD - s'engage à veiller à ce que tous les animaux connaissent la joie de vivre en bonne compagnie, en soutenant les refuges pour animaux canadiens dans le cadre de son Projet un abri pour chaque amiMC. À compter d'aujourd'hui, chaque fois que vous achetez 20 $ de produits ROYALEMD, ROYALEMD versera 5 $ à des refuges pour animaux partenaires au Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $, pour les aider à continuer de procurer aux Canadiennes et aux Canadiens la joie associée à l'adoption d'un animal de compagnie. De plus, vous recevrez un coupon de 5 $ échangeable contre des produits ROYALEMD, alors tout le monde y gagne!

Le programme prend son envol avec la participation de l'ambassadrice de la marque ROYALEMD, Bianca Andreescu, athlète de l'année au Canada et championne des Internationaux des États-Unis en 2019, qui fait le tour du monde en compagnie de son chien Coco. À l'appui du Projet un abri pour chaque amiMC de ROYALEMD, Mme Andreescu raconte la joie que lui procure la présence quotidienne de Coco.

« Grâce à Coco, j'ai eu le privilège de connaître le bonheur authentique qu'apporte la présence d'un animal de compagnie », explique la championne. « Mais Coco a la chance d'avoir un foyer, et maintenant, plus que jamais, nous devons aider nos refuges pour animaux qui travaillent sans relâche pour trouver un foyer permanent aux animaux confiés à leurs soins. J'encourage tous les Canadiens à soutenir cette formidable cause en achetant des produits ROYALEMD la prochaine fois qu'ils se rendront à l'épicerie. »

Le Projet un abri pour chaque amiMC de ROYALEMD a été lancé en avril 2020, lorsque ROYALEMD a diffusé une série de vidéos en ligne mettant en vedette six animaux adoptés dans des refuges et racontant la joie qu'ils ont apportée à leur famille adoptive. Afin de sensibiliser les gens à cette cause et d'accroître le soutien au Projet un abri pour chaque amiMC, ROYALEMD a remplacé ses emblématiques chatons sur ses emballages - pour la toute première fois dans l'histoire de la marque - par les animaux qu'on retrouve dans les vidéos.

« Le Projet un abri pour chaque amiMC de ROYALEMD nous fournit l'occasion de sensibiliser la population canadienne à la joie que procure l'adoption d'un animal de compagnie », indique Jim Schedler, vice-président du marketing chez Les Produits de consommation Irving. « Connue comme la Marque des ChatonsMD, ROYALEMD croit que chacun des 100 000 chats et chiens qui sont en attente d'adoption chaque année au Canada mérite de trouver un foyer permanent. Chaque pièce a sa touche ROYALEMD, et maintenant nous nous efforçons de trouver un foyer permanent à chaque animal de compagnie. »

Pour appuyer les refuges pour animaux canadiens, ou en apprendre davantage sur le Projet un abri pour chaque amiMC de ROYALEMD, visitez royale.ca/ami.

