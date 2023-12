MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Royal LePage du Quartier, un chef de file du courtage immobilier à Montréal, est heureux d'annoncer l'ajout de Royal LePage Alliance à sa famille de courtiers professionnels et productifs. Cette alliance stratégique réunira deux sociétés immobilières bien établies et respectées, renforçant ainsi les services et l'expertise offerts aux clients de la région de Montréal.

Royal LePage Alliance, appartenant à Tom Poulis et Spiro Bakopanos, est un nom de confiance dans le marché immobilier de Montréal depuis plus de 20 ans. Grâce à une équipe de courtiers hautement qualifiés et expérimentés, l'entreprise s'est forgée une solide réputation en offrant un service exceptionnel et en obtenant des résultats fructueux pour ses clients. Ce partenariat avec Royal LePage du Quartier leur permettra d'étendre leur portée et d'offrir des services encore plus complets à leurs clients.

L'ajout de Royal LePage Alliance à la famille Royal LePage du Quartier témoigne de l'engagement de la maison de courtage à fournir des services et une expertise de premier ordre à ses clients. Grâce à cette union, les clients peuvent s'attendre à bénéficier d'un plus large éventail de ressources et d'un plus grand réseau de professionnels pour les aider à répondre à leurs besoins en matière d'immobilier. Les deux sociétés partagent des valeurs similaires et une volonté d'excellence, ce qui rend ce partenariat tout à fait naturel.

"Nous sommes ravis d'accueillir Royal LePage Alliance au sein de notre famille de courtiers ", déclare Fadi Kaouk,copropriétaire de Royal LePage du Quartier. "Leur réputation d'excellence et leur connaissance approfondie du marché immobilier montréalais seront un atout précieux pour notre équipe. Nous avons hâte de travailler ensemble pour offrir à nos clients le meilleur service et les meilleurs résultats possibles."

Cette union stratégique entre Royal LePage du Quartier et Royal LePage Alliance constitue un développement important sur le marché immobilier montréalais. Avec l'association de deux entreprises réputées et bien établies, les clients peuvent s'attendre à un niveau de service et d'expertise encore plus élevé. Ce partenariat reflète l'engagement des deux entreprises à s'améliorer continuellement et à offrir la meilleure expérience possible à leurs clients.

SOURCE Royal LePage Du Quartier

Renseignements: veuillez communiquer avec Yasmine Mardelli, partenaire directrice de croissance chez Royal LePage du Quartier, au 514 419 9888.