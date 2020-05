Routes et grands travaux - Une industrie se remet au travail

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Lundi prochain le 11 mai, c'est plus de 35 000 travailleurs et plus de 2 500 employeurs du secteur génie civil et voire de l'industrie de la construction qui retourneront œuvrer sur les chantiers pour poursuivre le développement et l'entretien des infrastructures publiques québécoises. L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et ses entrepreneurs membres se réjouissent de la reprise. Cette reprise était essentielle pour les entrepreneurs, mais aussi pour le maintien et l'amélioration des infrastructures publiques.

Afin que cette reprise se fasse en toute santé et en toute sécurité, l'ACRGTQ rappelle aux entrepreneurs de son secteur qu'ils devront respecter rigoureusement le Guide COVID-19 - Chantier de construction préparé par la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui a été développé en collaboration avec l'industrie. Ce guide vise à déterminer les mesures à mettre en place sur les chantiers de construction pour éliminer la contamination des travailleurs par la COVID-19.

Pendant toute la durée de confinement, l'ACRGTQ a tenu ses membres informés quotidiennement des nombreuses mesures d'aide et elle a élaboré des documents leur permettant de faciliter leurs tâches pour la reprise de lundi. En outre, elle poursuivra sa mission afin de les supporter dans cette reprise unique dans l'histoire de la construction au Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

