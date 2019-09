Route de la soie de Xinhua : Haier lancera 20 nouveaux modèles d'appareils de lavage en Europe

Contrairement à la machine à laver à courroie traditionnelle, la machine à laver ultramoderne avec moteur à entraînement direct permet au tambour et au moteur de tourner simultanément et de maintenir le tambour dans une plage de rotation de 90 degrés, offrant ainsi aux vêtements et aux tissus un traitement plus délicat en plus de les protéger de toute déformation.

Par ailleurs, les 20 modèles de machines à laver à entraînement direct Haier à être mis sur le marché européen sont intelligents et permettent la mise en réseau. Les machines à laver intelligentes de Haier peuvent automatiquement avertir les utilisateurs lorsqu'elles manquent de détergent à lessive. Ainsi, les utilisateurs peuvent, à l'aide d'un simple bouton, être connectés au site d'achat en ligne Amazon, où ils pourront trouver les 12 marques de détergents à lessive les plus vendues.

Les données montrent que les ventes de machines à laver avec moteur à onduleur de Haier, plus précisément les machines à laver à entraînement direct, ont augmenté de 110 % sur le marché européen depuis le début de cette année.

En tant que composant essentiel de la série de produits intelligents pour la maison de Haier, les appareils de lavage Haier pénètrent le marché européen à un rythme effréné, ce qui a donné à Haier un coup de main énorme pour construire l'écosystème « Smart Home Cloud » (nuage pour maison intelligente) et accélérer la création de scénarios de lavage et de soins intelligents en Europe.

La stratégie principale de Haier pour la distribution mondiale de ses machines à laver s'appuie sur « l'innovation en matière de conception de produits en vue de s'adapter aux scénarios de lavage et d'entretien des utilisateurs ».

Haier a également présenté d'autres machines à laver haut de gamme lors de l'IFA 2019. Par exemple, la machine à laver à rouleaux « Xianhe » de Haier, équipée de la technologie novatrice de « lavage à l'air par ultrasons », peut décomposer l'eau en particules de l'ordre du micron, pénétrer les espaces entre les molécules de fibres et éviter aux gens la peine de repasser leurs vêtements.

De plus, lors de l'IFA, une voiture monoplace bleue à entraînement direct de Haier a fait tourner les têtes. La voiture est équipée d'un moteur à entraînement direct de Haier et est actuellement mise à l'essai sur le circuit du Nurburgring en Allemagne.

La promotion par Haier de l'appareil de lavage intelligent à entraînement direct sur le marché européen devrait établir dans le monde entier une tendance en matière de lavage et d'entretien.

