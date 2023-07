Route de l'Aéroport, à Québec et L'Ancienne-Lorette - Travaux d'asphaltage dès le 9 juillet

QUÉBEC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que des travaux d'asphaltage de la route de l'Aéroport, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Lafortune, à Québec et L'Ancienne-Lorette, seront réalisés à compter du 9 juillet. Ils s'échelonneront sur un maximum de 5 semaines et incluront également la réparation d'éléments de drainage.

Gestion de la circulation

ROUTE DE L'AÉROPORT, ENTRE LE BOULEVARD WILFRID-HAMEL ET LA RUE PRINCIPALE

Fermeture complète de la route, du lundi au dimanche, de soir et de nuit

de la route, Pour les véhicules légers, le détour se fera via le réseau municipal.



Les véhicules lourds devront, quant à eux, emprunter un chemin de détour via le boulevard Wilfrid-Hamel (route 138), l'autoroute Henri-IV (A-40) et le boulevard Chauveau.

Au besoin, des signaleurs seront sur place afin de faciliter la gestion de la circulation.

Fermeture d'une voie sur deux, de soir et de nuit, lors des opérations de marquage de la chaussée.

ROUTE DE L'AÉROPORT, ENTRE LA RUE PRINCIPALE ET LA RUE LAFORTUNE

Pour ce tronçon de la route, en plus des entraves énumérées ci-haut, il y aura aussi la fermeture complète de la rue Principale, du lundi au dimanche, de soir et de nuit; maintien d'une voie de circulation avec véhicules escortes pour la circulation locale seulement.

Les entraves ponctuelles en lien avec ce chantier seront annoncées ultérieurement par Info Transports. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724