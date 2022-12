Route 125 entre Laval et Montréal - Pont Pie-IX : la deuxième phase des travaux s'achève

LAVAL, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la deuxième phase du chantier de réfection majeure du pont Pie-IX, soit la réfection du pont en direction nord, tire à sa fin et devrait se terminer le 16 décembre prochain. À partir de cette date, et ce, jusqu'à la reprise des travaux en mai 2023, l'ensemble des voies sur le pont et sur la route 125 (trois voies par direction) ainsi que les bretelles d'accès au niveau du boulevard de la Concorde à Laval seront ouvertes à la circulation.

La mise en place de cette configuration nécessitera des entraves entre le 7 et le 15 décembre 2022 afin, notamment, de finaliser l'asphaltage temporaire.

Gestion de la circulation dans le secteur du pont Pie-IX à compter du 7 décembre

Fermeture de la bretelle menant de la route 125 en direction nord au boulevard de la Concorde Est à Laval , du 7 décembre à 22 h, jusqu'au 12 décembre;

, du 7 décembre à 22 h, jusqu'au 12 décembre; Fermetures ponctuelles de nuit de la route 125 (boulevard Pie-IX) entre la rue de Charleroi à Montréal et l'autoroute 440 à Laval .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Rappelons que le chantier du pont Pie-IX est en activité depuis août 2020. Les deux tabliers du pont ont été refaits lors des deux premières phases. Les travaux reprendront en 2023 pour leur troisième et ultime phase. Les interventions qui seront réalisées, soit l'asphaltage final, l'éclairage permanent et le parachèvement du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa, requerront la fermeture d'une voie par direction sur le pont jusqu'à la fin de l'année 2023.

Pour être à l'affût des dernières nouvelles concernant le projet de réfection du pont Pie-IX, le Ministère invite les personnes intéressées à s'abonner à l'infolettre et à consulter régulièrement la page Web.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

