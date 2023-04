LAVAL, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la troisième et dernière phase du projet de réfection majeure du pont Pie-IX s'amorcera le 1er mai prochain. Les interventions, qui se dérouleront jusqu'à l'automne 2023, consisteront notamment à réaliser l'asphaltage final sur le pont ainsi qu'au parachèvement du réaménagement du carrefour des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa à Montréal. Ces travaux nécessiteront la fermeture en tout temps d'une voie de circulation par direction sur le pont, et ce, jusqu'à la fin du chantier.

Route 125 entre Laval et Montréal - Deux voies ouvertes par direction sur le pont Pie-IX à compter du 1er mai (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Gestion de la circulation au pont Pie-IX à compter du 1er mai

2 voies ouvertes par direction sur le pont jusqu'à l'automne 2023;

Fermeture de la bretelle d'accès menant du boulevard de la Concorde Est à la route 125 en direction sud et au pont Pie-IX.

Des fermetures partielles ou complètes de nuit sur le pont et des entraves sur le réseau local seront requises entre le 26 avril et le 1er mai afin de mobiliser le chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant Québec 511. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place sur les chantiers est essentiel.

Pour être à l'affût des dernières nouvelles concernant le projet de réfection du pont Pie-IX, le Ministère invite les personnes intéressées à s'abonner à l'infolettre du projet et à consulter régulièrement la page Web qui lui est consacrée.

