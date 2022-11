L'investissement de Round13 soutiendra la croissance d'Alvéole et son ambition de cultiver le changement environnemental dans les villes du monde entier.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alvéole, la plus importante entreprise d'apiculture urbaine au monde, a récemment conclu un investissement de série A de 8,1 millions de dollars avec Round13. Cet apport contribuera au développement de la plateforme en ligne d'Alvéole axée sur les données ESG, à l'essaimage de l'entreprise dans de nouveaux marchés, ainsi qu'à la bonification de son offre de services actuelle, afin de continuer à cultiver le changement environnemental en milieu urbain.

Round13, une entreprise canadienne de capital-risque de premier plan, est bien établie dans le secteur de l'immobilier commercial. Dans ce contexte, Alvéole s'est présenté comme un choix naturel : "Nous sommes fiers de soutenir Alvéole, une entreprise innovante qui offre au secteur de l'immobilier commercial des solutions concrètes pour implémenter des initiatives ESG plus ambitieuses", explique Craig Strong, partenaire chez Round13 Capital. "D'une certaine manière, Alvéole est une plateforme ESG depuis ses débuts. Ses services créent énormément de valeur pour ses clients. Cependant, aujourd'hui plus que jamais, agir proactivement sur le plan ESG est une nécessité. Nous sommes enthousiastes de savoir que les entreprises ont la possibilité d'être des vecteurs de changement positif pour leurs communautés, et que les services d'Alvéole peuvent les aider dans l'atteinte de cet objectif."

"Nous sommes fiers d'être l'un des premiers investissements de Round13 dans le cadre de la création de leur premier fonds axé sur l'environnement", déclare Alex Mclean, cofondateur et PDG d'Alvéole. "Leur expérience en contexte de croissance rapide, leur compréhension exhaustive des questions technologiques, ainsi que leurs racines dans le secteur de l'immobilier commercial sont des atouts de taille qui donnent des ailes à Alvéole."

Croissance d'Alvéole : Une envolée phénoménale depuis 2013

Depuis sa fondation en 2013, la croissance d'Alvéole a été exponentielle. Pionnière dans le domaine des solutions axées sur la nature pour les entreprises et les propriétés en immobilier commercial, l'entreprise a connu une croissance remarquée, pour essaimer dans 40 villes réparties dans 6 pays au cours de la dernière décennie. Auparavant, Alvéole a pu compter sur le soutien financier de Capital Financière agricole et d'edō Capital, deux investissements déterminants en début de parcours.

"Nous avons été impressionnés par l'équipe fondatrice d'Alvéole, sa vision et l'incroyable réponse des premiers clients en 2015, lors de notre engagement initial auprès d'eux", mentionne Hamnett Hill d'edō Capital. "C'est un réel privilège d'observer l'évolution rapide de leur offre B2B pour soutenir leurs clients à travers l'Amérique du Nord et en Europe - et finalement, se positionner à titre de leader dans l'ensemble du marché - tout en connectant des centaines de milliers de locataires et d'employés avec la nature. Je suis emballé à l'idée de les voir poursuivre cette mission essentielle."

À compter de 2023, leurs clients pourront bénéficier d'une offre de services nouvellement adaptée à leurs clients du secteur de l'immobilier d'entreprise et commercial, dans le but de rendre les villes plus vertes et plus résilientes. Une transition plus qu'essentielle alors que les conséquences du changement climatique ont déjà des répercussions délétères sur les villes à travers le monde.

MaRuche : L'expérience technologique de Round13, un atout de taille pour Alvéole

Alvéole compte également sur le savoir-faire de Round13 pour soutenir le développement de sa plateforme innovante MaRuche, une interface numérique permettant aux clients de rester connectés avec leur projet Alvéole, ainsi que d'évaluer et de mesurer leur impact social et environnemental.

"Les clients nous ont demandé davantage de moyens d'augmenter leur impact pour atteindre leurs objectifs ESG", commente Mclean. "C'est pourquoi nous en sommes à une étape passionnante de notre parcours en ce qui concerne les expériences que nous proposons à nos clients; nous sommes optimistes de nature, mais l'ampleur des défis que nous devons surmonter collectivement dans le contexte de la transition écologique ne demande rien de moins que des actions immédiates et concrètes pour préserver la biodiversité."

À PROPOS D'ALVÉOLE

Alvéole est une entreprise sociale basée à Montréal qui cultive des villes plus vertes et des communautés plus connectées dans 40 villes au monde. Certifiée B Corp et membre de 1% pour la planète, Alvéole offre des solutions clé en mains enracinées dans la nature, comme l'installation de ruches d'abeilles, d'habitats et de jardins pour pollinisateurs, ainsi qu'une plateforme technologique de mesure quantitative, tout cela dans le but d'aider leurs clients à atteindre leurs objectifs ESG et à être des agents de changement environnemental et social. www.alveole.buzz

À PROPOS DE ROUND13 ET DU FONDS ROUND13 EARTHTECH FUND

Round13 Capital est une entreprise de capital-risque basée à Toronto qui investit dans des entreprises technologiques à forte croissance. La société est gérée par des investisseurs et des opérateurs expérimentés et utilise une approche d'investissement rigoureuse pour identifier des entrepreneurs exceptionnels investis dans entreprises présentant un potentiel de leadership dans leur marché. EarthTech Fund, le nouveau fonds axé sur l'environnement de Round13, cible les entreprises en phase de démarrage ou intermédiaire pour qui l'environnement est une priorité, et dont la durabilité est un impératif d'affaires stratégique.

SOURCE Alvéole Montréal inc.

Renseignements: Jennifer Ahken, EGS Group, [email protected], 514-952-2072