Roubini, crypto-sceptique de longue date, co-écrit le livre blanc et soutient le nouvel actif de réserve numérique d'Atlas

Atlas va lancer USAFi, la première valeur mobilière sans autorisation réglementée, dans le cadre du VARA à Dubaï

Nouriel Roubini, depuis longtemps l'un des plus fervents critiques des cryptomonnaies, passe pour la première fois aux actifs numériques en coécrivant le livre blanc ( https://usafi.to ) qui présente l'USAFi, la nouvelle classe d'actifs de réserve numériques d'Atlas.

) qui présente l'USAFi, la nouvelle classe d'actifs de réserve numériques d'Atlas. L'USAFi se positionne comme la première valeur mobilière réglementée sans autorisation au monde : un jeton ERC-20 sans autorisation, soutenu par un fond négocié en bourse (FNB) enregistré auprès de la SEC et côté au NASDAQ.

L'USAFi sera lancé au troisième trimestre 2026 sous l'égide de la VARA (autorité de régulation des actifs virtuels) de Dubaï et publiée en vertu de l'Asset Referenced Virtual Asset Rulebook (code des actifs virtuels référencés) de la VARA, mettant en place des garanties réglementées de qualité institutionnelle sur des chaînes sans autorisation.

DUBAÏ, EAU, 24 juin 2026 /CNW/ - Atlas Capital Team Inc. et sa filiale de Dubaï Atlas AI Labs (ensemble, « Atlas ») ont publié aujourd'hui un livre blanc co-écrit par le Dr Nouriel Roubini, définissant le virage de l'économie mondiale vers le Technodollar et l'infrastructure de réserve fondée sur l'IA qu'Atlas a construite pour assurer cette transition. Roubini a été l'une des plus fervents critiques des cryptomonnaies au monde. Il s'agit de sa première participation aux actifs numériques.

Nouriel Roubini, économiste en chef et cofondateur d'Atlas Capital Team Inc., a déclaré : « Nous n'avons pas connu période plus dangereuse pour les épargnants depuis une génération. Les guerres commerciales, la menace de conflit autour des voies maritimes mondiales essentielles, les sanctions et l'inflation persistante érodent en silence la valeur de l'épargne, qui échappe à tout contrôle. Pendant des années, j'ai soutenu que la plupart des actifs numériques n'offraient aucune protection, parce qu'ils ne sont adossés à aucun actif réel. Ce qu'Atlas propose est différent : une réserve diversifiée entre les bons du Trésor, l'or, les produits alimentaires et produits de base stratégiques, la défense, la cybersécurité et d'autres secteurs d'activité remodelés par l'IA. Elle a vocation à maintenir la valeur en cas d'effondrement d'un marché, ce que nous cherchons tous dans une période marquée par le désordre plutôt que par la stabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé que le temps n'était plus à la critique, mais à la participation. Il s'agit d'un instrument construit pour le monde tel qu'il est réellement, et non pour le monde tel que nous le souhaitons. »

Parallèlement au livre blanc, Atlas a annoncé son intention de lancer USAFi au troisième trimestre 2026 : une valeur mobilière numérique garantie par des actifs réels et des liquidités institutionnelles, qui rapproche les marchés de capitaux traditionnels et la finance décentralisée. USAFi est soutenu par l'Atlas America Fund, un FNB enregistré auprès de la SEC et géré activement par celle-ci (Nasdaq : USAF) dont les actifs de réserve sont conservés par la Bank of New York. Elle est conçue pour permettre les transactions collatérales réglementées de qualité institutionnelle dans un environnement sans autorisation, avec une accessibilité et une portabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis sa création il y a 19 mois, USAF a enregistré un rendement de 11,11 pour cent, avec une volatilité de 5,47 pour cent et un ratio de Sharpe de 0,55.

Le livre blanc et le développement de l'USAFi marquent une étape dans l'évolution des marchés financiers. Ils viennent alors que les institutions financières soulignent de plus en plus ce qu'Atlas appelle le « Technodollar » : la prochaine phase de l'hégémonie du dollar, stimulée par l'intelligence artificielle et la demande mondiale d'infrastructure numérique. Là où la plupart des entreprises se positionnent pour cette transition, Atlas s'efforce de la définir et de construire l'infrastructure nécessaire à sa réalisation.

Reza Bundy, PDG et Président du Conseil d'administration d'Atlas Capital Team Inc. et PDG et Président du Conseil d'administration d'Atlas AI Labs, a déclaré : « Le dollar a pris deux formes dans l'histoire moderne, et il en prend maintenant une troisième. Il y avait le dollar or, avec la promesse d'échanger des dollars contre de l'or. Puis le Petrodollar, soutenu par le besoin mondial d'acheter du pétrole en dollars. Et voici maintenant le Technodollar : une réserve en dollars numériques adossée non pas à une seule marchandise, mais à une revendication générale sur les entreprises les plus productives des États-Unis dans les secteurs où l'IA prend de plus en plus d'ampleur. L'USAFi est le premier instrument construit selon cette définition. Atlas est une infrastructure de réserve numérique agentique : l'IA gère le portefeuille au jour le jour selon les règles établies par notre comité d'investissement, lequel prend les décisions, puis nous tokénisons l'instrument afin qu'il puisse être détenu et négocié sur la blockchain. C'est le socle qui a manqué à l'économie numérique, à savoir une stratégie réglementée de préservation de la richesse adossée à des actifs réels, sous une forme que la finance numérique peut réellement utiliser. Là où les stablecoins déplacent des dollars, le Technodollar est construit pour les préserver. »

Il s'agit d'une autre étape importante dans l'émergence de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale de la finance numérique, et dans le rôle que VARA continue de jouer pour façonner l'avenir des actifs virtuels réglementés.

À ce sujet, M. Roubini a ajouté : « Dubaï est devenue l'un des principaux centres mondiaux de la finance numérique. VARA a développé un cadre qui privilégie l'innovation responsable tout en maintenant la transparence et la protection des investisseurs dont les marchés institutionnels ont besoin. Au fur et à mesure de l'harmonisation des actifs numériques avec les finances traditionnelles, les juridictions qui assurent clarté et renforcement réglementaires attireront la prochaine génération de capitaux, de talents et d'infrastructures. Grâce à VARA, Dubaï est à l'avant-garde de cette transition. »

Net, au 22 juin 2026. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

À PROPOS D'ATLAS

Atlas AI Labs FZE (« Atlas ») est une entreprise d'IA et d'infrastructure numérique qui propose des actifs de réserve nouvelle génération dans la blockchain. Elle est installée au Dubai World Trade Centre et est une filiale en propriété exclusive d'Atlas Capital Team Inc., une entreprise américaine de technologie financière cofondée par M. Reza Bundy et M. Nouriel Roubini.

https://usafi.to

Vous pouvez lire le livre blanc Atlas ICI

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SOURCE Atlas Capital Team Inc.