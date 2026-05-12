Atlas AI Labs obtient l'approbation de principe pour fonctionner à partir de VARA - la toute première approbation pour lancer un jeton adossé à des actifs émis et négocié dans un environnement entièrement sans autorisation

Le jeton USAF+ d'Atlas établit une nouvelle catégorie de jetons adossés à des actifs : actifs réels, architecture ouverte, accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Soutenu par le FNB du Fonds Atlas America (NASDAQ : USAF), dont le comité d'investissement est présidé par le Dr Nouriel Roubini

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 12 mai 2026 /CNW/ - Atlas AI Labs FZE (Atlas), la filiale constituée à Dubaï d'Atlas Capital Team Inc., une entreprise de technologie financière basée aux États-Unis, est sur le point d'émettre le premier actif virtuel adossé à des actifs disponible dans un environnement entièrement sans autorisation, marquant un moment historique pour la finance traditionnelle comme pour la finance numérique. Cela fait suite à l'approbation de principe de la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubaï pour exploiter des services d'émission de jetons en vertu de ses règles relatives aux actifs virtuels référencés par des actifs (ARVA).

Le jeton, qui sera émis sous le nom USAF+, est une expression numérique entièrement sécurisée du Fonds Atlas America (NASDAQ : USAF), un FNB enregistré à la SEC dont les actifs sont détenus par la Bank of New York. La valeur liquidative (VL) du jeton est directement indexée sur la VL sous-jacente du FNB USAF. La transparence et la publication des informations concernant les réserves adossant USAF+ suivent le même calendrier de divulgation et le même format que ceux du FNB traditionnel, et feront l'objet d'une attestation par un vérificateur tiers. Le portefeuille comprend des bons du Trésor américains à courte échéance, des TIPS (titres du Trésor américain indexés sur l'inflation), des obligations municipales, de l'or, de l'immobilier et des fiducies de placement immobilier (FPI) résilients au changement climatique, des actions dans les secteurs de la défense et de la cybersécurité, ainsi que des matières premières agricoles et énergétiques.

La répartition des actifs est gérée activement selon un cadre tenant compte du régime, qui s'ajuste de façon dynamique en temps réel aux environnements de marché changeants. Cela est rendu possible grâce à la recherche continue et au soutien à l'exécution d'Atlas AI Labs et sous la supervision du Comité d'investissement d'Atlas Capital Team Inc. Cette architecture est conçue pour assurer la stabilité institutionnelle, la vérifiabilité et la liquidité entre les régimes macroéconomiques.

Ce qui distingue USAF+, c'est son architecture ouverte. En tant que jeton adossé à des actifs réels et conçu pour être émis dans un environnement sans autorisation, il sera accessible, négociable et réglable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans intermédiaire. Cela démocratise l'accès à des actifs du monde réel tokenisés pour un public mondial, tout en préservant la surveillance réglementaire que les marchés institutionnels exigent. USAF+ sera le premier actif numérique simultanément garanti par un FNB enregistré à la SEC, coté au NASDAQ et approuvé par VARA pour une émission sans autorisation.

Reza Bundy, chef de la direction et président du conseil d'Atlas Capital Team Inc., a déclaré : « Cette étape marque une percée structurelle pour la finance numérique. Pour la première fois, n'importe qui, n'importe où, pourra détenir et échanger un jeton réglementé adossé à des actifs réels dans un environnement sans autorisation. L'architecture existe parce que Dubaï a construit le cadre réglementaire pour elle. Le Règlement ARVA de VARA est le premier régime à autoriser des actifs virtuels adossés à des actifs pour une émission sans autorisation, et les Émirats arabes unis ont jumelé cette clarté réglementaire à l'ouverture opérationnelle qu'aucun autre centre financier n'offre. »

Un porte-parole pour VARA ajoute : « Cette approbation témoigne de l'engagement de VARA à mettre en place une nouvelle catégorie de finance numérique réglementée, adossée à des actifs, et renforce la position des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante mondiale de l'innovation en matière d'actifs numériques réglementés. Un tel engagement représente une avancée significative pour les marchés de capitaux et l'écosystème des actifs virtuels. »

La nouvelle représente également une première incursion dans les actifs numériques pour le Dr Nouriel Roubini, ancien conseiller principal du Trésor américain et économiste principal à la Maison-Blanche. USAF+ est garanti par le FNB du Fonds Atlas America, où le Dr Roubini préside le comité d'investissement, apportant la crédibilité d'un macroéconomiste de classe mondiale dans le domaine des actifs tokenisés.

Nouriel Roubini, économiste en chef et cofondateur d'Atlas Capital Team Inc., commente : « C'est à l'intersection de la rigueur macroéconomique et de l'innovation numérique que sera construite la prochaine génération d'infrastructures financières, et Dubaï s'est positionnée comme l'une des rares administrations où ce travail peut être exécuté en production. Le Fonds Atlas America et sa tokenisation incarnent cette thèse. À une époque de volatilité macroéconomique élevée, les investisseurs ont besoin de garanties conçues pour maintenir leur valeur entre les régimes, générer du rendement à partir d'actifs réels et évoluer en fonction de la rapidité exigée par les marchés numériques. Atlas cherche à mettre en œuvre ces trois éléments, en vertu d'un cadre réglementaire que les Émirats arabes unis ont conçu spécifiquement pour cette catégorie. »

Notes aux rédacteurs

À propos d'Atlas AI Labs FZE

Atlas AI Labs FZE, incorporée au Dubai World Trade Centre, est une filiale en propriété exclusive d'Atlas Capital Team Inc., une entreprise américaine de technologie financière cofondée par M. Reza Bundy et le Dr Nouriel Roubini.

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SOURCE Atlas Capital Team Inc.