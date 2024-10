Rosemont-La Petite-Patrie adopte un budget équilibré de 74,1 M$ et son Programme décennal d'immobilisations pour poursuivre ses actions et répondre aux aspirations de la population

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le lundi 7 octobre, le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a adopté un budget de fonctionnement rigoureux de 74,1 M$ pour l'année 2025. Lors de la séance, le conseil a également présenté son Programme décennal d'immobilisations 2025-2034. Ce dernier totalise des investissements de 88,4 M$ sur dix ans, qui permettront la réalisation de projets dans les installations, les parcs et les milieux de vie.

« Avec ce budget et cette planification décennale, nous poursuivons le travail d'adaptation du territoire aux défis climatiques, le verdissement et l'embellissement des artères, des rues et des ruelles. Nous valorisons aussi l'amélioration et la revitalisation de nos infrastructures municipales tant appréciées par la collectivité, et nous mettons de l'avant des projets de mobilité et d'apaisement qui profiteront à toute la population. Je tiens à souligner qu'en cette période d'inflation, chaque équipe de l'Arrondissement a fourni un effort d'analyse et de rationalisation des dépenses, pour permettre d'absorber les hausses anticipées de tarifs, de charges. Cet exercice nous a permis de produire un budget équilibré, sans perdre de vue les initiatives et programmes chers à la communauté rosepatrienne », a indiqué François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

Faits saillants du budget 2025

Totalisant 74,1 M$, les dépenses du budget 2025 sont en hausse d'à peine 1,01 % par rapport au budget de 2024 (73,4 M$), soit bien en deçà de l'inflation.

Alors que le dynamisme et la popularité du quartier ont toujours un effet soutenu sur la valeur des propriétés sur le territoire, l'Arrondissement baissera également le taux de taxe locale (relative aux services) pour limiter les impacts sur le compte de taxes des propriétaires. Ainsi, le taux de taxation locale passera de 0,0484 $ par tranche de 100 $ d'évaluation foncière, à 0,0461$ par tranche de 100 $ en 2025.

Le budget de fonctionnement de l'arrondissement permettra, entre autres, la tenue d'événements, d'activités culturelles, de sports et de loisir d'est en ouest et en toute saison, tout comme le soutien aux organismes et regroupements commerciaux du quartier, de même que le maintien des programmes qui visent l'accompagnement des personnes vulnérables et l'accessibilité aux ressources pour le plus grand nombre. Services d'horticulture, de collecte et de déneigement, propreté et entretien des rues, de l'éclairage, du mobilier et du marquage sont aussi au nombre des interventions planifiées au budget.

Principales sources de revenus de l'Arrondissement en 2025

Transferts de la Ville de Montréal : 53 356 200 $

Taxe locale relative aux services : 12 846 400 $

Revenus autonomes d'arrondissement (permis, tarification, etc.) : 7 922 500 $

Total : 74 125 100 $

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034

Représentant des sommes annuelles de 8,84 M$, les projets inscrits au PDI 2025-2034 sont alignés aux grandes orientations du Plan directeur en biodiversité de l'Arrondissement, de la Vision Zéro et de Montréal 2030. Ils viennent répondre à des enjeux de sécurité et de circulation soulevés par la population, visent à offrir à la collectivité des espaces de loisirs, de rencontre et de socialisation adaptés, modernes, accueillants et résilients.

Projets prioritaires en 2025-2026 : Parcs

Réaménagement de l'intersection des rues De Drucourt et Marquette (Île aux volcans)

(Île aux volcans) Réfection du parc Dante

Parc Étienne-Desmarteau : réfection du parc de planche à roulettes et des aires de jeux

Projets prioritaires en 2025-2026 : Immeubles

Divers travaux au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme

Travaux majeurs au centre Père- Marquette

Projets prioritaires en 2025-2026 : Réfection routière

Réfection du secteur des Carrières

Revitalisation et embellissement de la rue Saint-Zotique

Construction de saillies drainantes

Réhabilitation de la chaussée sur diverses rues par planage

Aménagement de nouvelles ruelles vertes

Déploiement de diverses mesures d'apaisement dans les milieux de vie

La présentation complète du Budget 2025 et du Programme décennal d'immobilisations 2025-2034 est disponible sur montreal.ca/rpp.

