Une sélection de produits conçue pour le consommateur québécois

HUNTINGDON, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis ROSE ScienceVie Inc. (« ROSE ») a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle marque, Promenade. La gamme Promenade sera commercialisée à la Société Québécoise de Cannabis (SQDC). Sous cette marque, deux produits sont mis en marché grâce à l'offre de ROSE.

Les produits inauguraux de Promenade comprennent Pennywise 1:1 et Pine Tar Kush, des souches cultivées de manière durable en hydroponie.

Pennywise 1:1 est un croisement génétique cultivé en hydroponie entre des souches de Harlequin et Jack the Ripper. Sa principale caractéristique est un équilibre égal entre le THC et le CBD. Classée comme hybride, la fleur séchée en format de 3,5 g contient les terpènes dominants suivants myrcène, gaïol et bisabolol et dégage des arômes doux, terreux et boisés. Ce produit est disponible au prix de 20,00 $.

Également cultivée en hydroponie, la Pine Tar Kush est offerte dans un format de 28g de fleurs séchées. Produisant des bourgeons vert fougère recouverts de trichomes, cette variété indica favorise les arômes boisés, de moufette et de diesel. Ce produit est disponible au prix de 125,80 $.

« ROSE est fière de son histoire profondément ancrée au Québec et de son engagement à offrir des produits de qualité aux consommateurs. Notre nouvelle ligne de produits sous la marque Promenade, en est la preuve et rend des bons produits plus accessibles. Voilà pourquoi nous travaillons si fort pour offrir des produits de qualité pour le marché québécois », a déclaré Davide Zaffino, président et directeur général de ROSE.

La nouvelle gamme de produits de cannabis Promenade est arrivée sur les tablettes virtuelles cette semaine sur le site Web de la SQDC et s'ajoute au portfolio déjà robuste de ROSE ScienceVie.

« La qualité de nos produits est une fois de plus au rendez-vous. Nous en sommes fiers et nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à développer Promenade avec davantage de nouveaux produits », a ajouté M. Zaffino.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca/fr/.

SOURCE ROSE ScienceVie

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Valentine Vaillant, Vice-présidente au marketing et aux ventes, [email protected], 438 989-6654