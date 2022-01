Le nouveau partenariat met la responsabilité environnementale au premier plan

HUNTINGDON, QC, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, ROSE ScienceVie Inc. (« ROSE »), a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le producteur artisanal de chanvre Après La Pluie, lequel est situé à Bedford, au Québec.

Provenant de la région de sols fertiles des Cantons-de-l'Est du Québec, Après La Pluie se spécialise dans la culture extérieure de variétés non psychoactives de la fleur de cannabis, en utilisant uniquement des méthodes de régénération naturelle. Leurs produits sont dérivés spécifiquement du terroir et des valeurs agricoles de la région.

« Ce partenariat témoigne de la valeur des pratiques de culture biologique et traditionnelle pour le consommateur, et surtout pour l'industrie du cannabis dans son ensemble », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Après La Pluie agit et réalise des choses au Québec avec une vision vraiment responsable. Le résultat est la preuve que cette province met la barre très haut en matière de production durable de cannabis. »

L'annonce de ce partenariat s'accompagne du lancement au Québec d'un produit distinctif, à base de CBD, sous la marque inaugurale Six Lunes.

« Notre mission est de véritablement inscrire la culture durable du cannabis dans le terroir québécois », a déclaré le fondateur et maître cultivateur d'Après La Pluie, Aurélien Pochard, dont l'expérience est ancrée dans la culture agricole traditionnelle. « Avec Six Lunes, les consommateurs constateront qu'il existe une autre option à la production de masse. On peut cultiver du cannabis artisanal de haute qualité tout en assurant la pérennité des terres agricoles de notre région. »

L'entreprise a conçu ses activités extérieures écoresponsables, de manière à avoir une empreinte environnementale minimale. L'équipe s'efforce d'y parvenir en pratiquant une culture biologique en extérieur, sans lumière artificielle ou chauffage, et en utilisant des matériaux compostables. La préservation du sol est un principe fondamental de l'agriculture régénératrice, qu'Après La Pluie préconise.

M. Pochard et Mme Alla Malyezyk, cofondatrice, sont à la tête des opérations d'Après La Pluie.

« Travailler ensemble et partager nos valeurs avec un chef de file de l'industrie comme ROSE est extrêmement significatif pour nous », a déclaré Mme Malyezyk. « Mais, plus important encore, cela permet aux Québécois de pouvoir prendre des décisions durables et écologiquement responsables en matière de cannabis. »

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

Sous la filiale canadienne en propriété exclusive Pure Sunfarms, ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

À propos d'Après La Pluie

Œuvrant exclusivement selon les principes de l'agriculture régénératrice, Après La Pluie est un producteur de chanvre artisanal situé dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Cette entreprise à vocation écologique se spécialise dans les produits de cannabis non psychoactifs cultivés à l'extérieur, pour un impact minimal sur l'environnement. Pour plus d'informations, visitez apreslapluie.ca.

À propos de Six Lunes

Fruits de la sagesse des pratiques agricoles en usage dans le terroir des Cantons-de-l'Est du Québec, Six Lunes, est une marque de cannabis québécoise offrant des produits à base de CBD de qualité supérieure, cultivés à l'extérieur. Chaque produit est préparé et taillé à la main, et séché pendant au moins 60 jours. La mission de la marque est d'aider les individus à se connecter de manière plus positive à la nature, à eux-mêmes et à leur environnement.

