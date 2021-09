Le nouveau partenariat enrichit l'offre de cannabis au Québec

HUNTINGDON, QC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie Inc. ("ROSE"), acteur local du cannabis au Québec, a annoncé un partenariat avec Tilray Canada Ltd, une filiale canadienne de Tilray, Inc. (TSX: TLRY), chef de file mondial dans le domaine du cannabis et des biens de consommation (collectivement « Tilray »).

Cette annonce survient à la suite du récent regroupement, ayant eu un important effet sur l'industrie, entre Tilray (un partenaire existant de ROSE) et Aphria Inc., créant ainsi la plus importante société de cannabis au monde. En conséquence, ROSE, l'entreprise québécoise établie à Huntingdon, est maintenant un partenaire officiel de la nouvelle entité et représente un éventail de marques de cannabis récréatif au Québec.

« L'expansion de nouvelles activités au Québec est toujours très excitante », a indiqué Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE ScienceVie, au sujet du partenariat qui comprend la vente, l'approvisionnement, la distribution et la commercialisation. « Le Québec est le troisième plus grand marché du cannabis au pays. Des partenariats comme celui-ci nous démontrent pourquoi. »

Le partenariat entre ROSE et Tilray a d'abord été lancé en décembre 2018, ROSE représentant cinq des marques de cannabis à usage récréatif de Tilray. Le partenariat nouvellement élargi avec ROSE inclut désormais l'ensemble du portefeuille de Tilray, y compris Grail, Marley Natural, Dubon, La Batch, Broken Coast, Riff, Solei, Good Supply, B!NGO et P'tite Pof. Cela signifie que ROSE représentera dorénavant l'ensemble du portefeuille de Tilray - offrant tant des options haut de gamme que des marques plus accessibles, de partout au Canada.

« Depuis le début, Tilray croit en nous et dans le marché québécois », a souligné M. Zaffino. « Ce nouveau partenariat souligne non seulement que nous sommes sur la bonne voie ensemble, mais il témoigne également de leur vision. Avoir l'entière confiance de Tilray représente beaucoup pour tout le monde chez ROSE. Nous croyons qu'il s'agit d'une autre occasion pour les communautés, les entreprises et les consommateurs du Québec de se rallier de manière responsable à l'industrie du cannabis et de continuer à l'aider à progresser dans la bonne direction. »

Bernie Yeung, vice-président principal des ventes et du marketing chez Tilray, a déclaré : « Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat de distribution avec ROSE au Québec et nous avons entièrement confiance qu'ensemble, nous continuerons à développer notre activité. »

À propos de ROSE ScienceVie inc.

En tant qu'entreprise privée québécoise fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans des industries hautement réglementées, ROSE ScienceVie s'engage à faire en sorte que la vente et la consommation responsables du cannabis bénéficient au Québec. De la culture du cannabis à la commercialisation, en passant par la logistique, ROSE joue un rôle clé dans le marché québécois. ROSE produit non seulement un cannabis remarquable, mais offre également un service complet de mise en marché à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. ROSE est également l'entreprise derrière le collectif de microproducteurs DLYS. Pour plus d'informations, consultez le site www.roselifesience.ca.

À propos de Tilray®

Tilray inc. est un chef de file mondial dans le domaine du cannabis et des biens de consommation, présent au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine. Tilray améliore la vie des gens - une personne à la fois - en inspirant et en habilitant la communauté mondiale à vivre sa meilleure vie en lui fournissant des produits qui répondent aux besoins de leur esprit, de leur corps et de leur âme et qui suscitent un sentiment de bien-être. La mission de Tilray est d'être le partenaire de confiance de ses patients et de ses consommateurs en leur offrant une expérience enrichissante ainsi que la santé et le bien-être grâce à des marques différenciées de haute qualité et des produits innovants. Pionnière de la recherche, de la culture et de la distribution du cannabis, la plateforme de production sans précédent de Tilray soutient plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons alcoolisées.

Pour plus d'informations sur la façon dont nous rendons accessible un monde de bien-être, visitez www.Tilray.com.

SOURCE ROSE ScienceVie

