La marque Pure Laine propose de nouveaux produits et de nouvelles caractéristiques de conception à une catégorie en expansion

HUNTINGDON, QC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie inc. (« ROSE »), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a élargi son portefeuille de produits, en proposant de nouvelles sélections dans la catégorie du cannabis 2.0, exclusivement pour les consommateurs québécois.



Après avoir obtenu le feu vert de Santé Canada pour vendre des produits 2.0 plus tôt cette année, ROSE a lancé des capsules de THC, du haschisch et des préroulés infusés sous sa marque populaire Pure Laine, dans ce segment du marché du cannabis qui évolue rapidement.

« Au fur et à mesure que notre industrie se développe, les consommateurs québécois nous indiquent le type de produits qu'ils recherchent », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Avec Pure Laine, nous avons toujours pu assurer une réponse accessible et fiable. Fabriquer des produits 2.0 abordables avec des caractéristiques clés en termes de qualité de conception est une extension naturelle de ce service », a ajouté M. Zaffino.

Les derniers produits 2.0 de Pure Laine offerts au Québec comprennent notamment :

Bouquet Infusé : produit puissant et riche en saveurs, ce préroulé infusé est recouvert de kief visible pour augmenter la teneur et l'uniformité du THC. Cette caractéristique particulière de son élaboration est également connue pour retenir une plus grande variété de terpènes qu'un préroulé traditionnel à base de fleurs séchées.

Boule de Laine : dans la troisième catégorie la plus importante au Québec, le haschisch, Pure Laine propose un produit malléable, audacieusement aromatique et d'une grande uniformité, offrant ainsi une vraie valeur aux consommateurs.

Pépites : pour offrir une solution aux personnes qui ne souhaitent pas inhaler du cannabis, Pure Laine a également lancé une capsule molle de THC contenant un distillat de cannabis - à nouveau, un excellent rapport qualité-prix.

« Pure Laine vise à rendre les choses plus faciles et plus abordables pour les consommateurs, ici, au Québec », a déclaré Valentine Vaillant, chef des affaires commerciales. « En fin de compte, ce sont eux qui aident à guider l'industrie, à aller de l'avant de la bonne manière. »

Cette gamme de produits 2.0 de Pure Laine, ajoute Mme Vaillant, reflète la priorité de ROSE de continuer à travailler étroitement avec les consommateurs et les tendances particulières au Québec.

Depuis l'obtention de sa licence commerciale en 2021, la famille ROSE a lancé avec succès sept marques de cannabis. Dans le cadre de son expansion, l'entreprise québécoise continue également de travailler avec des partenaires exceptionnels à l'échelle du Canada pour aider à apporter une gamme diversifiée de produits sur le marché national.

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que les consommateurs soient en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché québécois. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée au Québec et dans tout le Canada. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

À propos de Pure Laine

ROSE ScienceVie Inc. a créé Pure Laine pour rendre le cannabis de qualité plus accessible aux consommateurs. En offrant une fiabilité abordable grâce à une large sélection de types et formats de produits, d'arômes et de saveurs, Pure Laine simplifie les choix des consommateurs dans un marché qui évolue rapidement.

SOURCE ROSE ScienceVie

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Valentine Vaillant, Chef des affaires commerciales, [email protected], 438 989-6654