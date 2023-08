TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - La marque internationale de style de vie Roots Corporation (« Roots », ou la « Société ») (TSX: ROOT) célèbre son 50e anniversaire historique avec plusieurs lancements et collaborations de collections en édition limitée, ainsi qu'une nouvelle série de contenu appelée Roots Stories.

CAMPAGNE DE COLLECTION COMMÉMORATIVE DU 50E ANNIVERSAIRE DE ROOTS (Groupe CNW/Roots)

« Au cœur de l'héritage de 50 ans de Roots se trouve un engagement inébranlable envers la qualité, l'authenticité et l'innovation. Alors que nous soulignons ce jalon, nous demeurons inspirés par notre riche patrimoine et nous continuons d'aller de l'avant avec une vision dynamique de leadership créatif et un dévouement à l'établissement de liens significatifs avec notre communauté mondiale. Les fondateurs et moi-même sommes extrêmement reconnaissants envers l'équipe de Roots (passée et présente) qui continue de soutenir ce parcours incroyable », a déclaré Meghan Roach, présidente et chef de la direction de Roots Corporation.

Roots a officiellement commencé par l'ouverture de son premier magasin le 15 août 1973, mais la marque est née dans un petit chalet du parc Algonquin d'un amour indéfectible des grands espaces canadiens de la part de ses fondateurs, Michael Budman et Don Green.

« Nous tenons à remercier le public canadien et nos sympathisants du monde entier d'avoir fait entrer Roots dans leur cœur et de nous avoir permis de célébrer ses 50 premières années. Nous tenons à remercier nos épouses, Diane et Denyse, qui ont été essentielles à chaque étape du voyage, ainsi que Karl Kowalewski et sa famille, qui sont là depuis le début. La marque Roots a 50 ans. Nous sommes ravis d'avoir jeté des bases solides et enthousiastes et de voir la croissance se poursuivre afin que le Canada et le reste du monde puissent vivre l'authentique mode de vie Roots », ont ajouté Michael Budman et Don Green.

Aujourd'hui, bien que des éléments fondamentaux de la marque aient évolué vers l'avenir, sa mission de faire ce qu'il faut pour les personnes et la planète tout en honorant ses valeurs enracinées dans la communauté, l'authenticité, l'intégrité et la liberté, demeure inébranlable.

En puisant dans les liens affectifs profonds que la marque et ses fondateurs ont tissés au cours des 50 dernières années, Roots puisera dans ses riches archives pour réinventer ses collections anniversaires en édition limitée, ressuscitant les favoris du passé depuis les années 1970, 1980 et 1990, et dévoilant des conceptions avant-gardistes qui honorent son riche patrimoine ainsi que l'environnement canadien qui sert de fil conducteur à l'inspiration. Tout au long de l'année et jusqu'en juillet 2024, un assortiment soigneusement organisé de produits commémoratifs incontournables avec des tirages limités aux côtés des collections capsules suscitera l'enthousiasme des fidèles de longue date de Roots et attirera l'attention d'une nouvelle clientèle. Le premier produit sera la collection d'articles de sport Roots et la collection Golden Beaver, une mise à jour des classiques Roots avec un tirage à une Roue de la fortune pour son 50e anniversaire.

En prévision du 50e anniversaire, Roots a investi stratégiquement dans son initiative sur les fibres et les matériaux de prédilection, qui représente maintenant plus de 85 % de sa collection, y compris le transfert de son volume le plus élevé de la collection Cooper vers des matériaux organiques et recyclés. Poursuivant ces efforts jusqu'à son année charnière, la marque patrimoniale s'est engagée à étendre les mises à jour durables à des catégories de produits plus prisées par les consommateurs, à investir dans des matériaux écologiques, ainsi qu'à des initiatives recyclées et circulaires qui prolongent le cycle de vie d'un produit.

Afin d'honorer le rôle que Roots a joué dans la vie de générations de ses clients au cours des 50 dernières années, la marque publiera les Roots Stories sur son site Web. Cette anthologie, produite par Emily Spivack, auteure du best-seller du New York Times devenu la série Dis-moi ce que tu portes de Netflix, fera la chronique de la croisée des générations de clients de Roots et du rôle que les œuvres de la marque ont joué dans leur vie, comme l'ont dit les clients de Roots : des gens ordinaires aux personnalités remarquables. Peu après les Roots Stories, un magazine imprimé commémoratif du 50e anniversaire de Roots sera révélé. Il fera écho au magazine Paris Passion publié en 1980 par Michael Budman et Don Green et rendra hommage aux arts, à la culture, au design, à la mode et à bien plus. La première édition limitée, 50 Years of Roots (50 ans de Roots), sortira en magasin en septembre.

En intégrant les célébrations à l'expérience de magasinage en magasin et en ligne, Roots offre aux clients qui font des achats la possibilité de participer à une Roue de la Fortune entre le 15 août 2023 et le 4 septembre 2023. En « tournant la roue », les clients auront la chance de gagner des prix allant d'une carte-cadeau d'une valeur de 5 000 $ dollars canadiens à des promotions exclusives, en passant par d'autres incitatifs liés aux produits.

Pour en savoir plus sur le 50e anniversaire de Roots, visitez roots.com et joignez-vous à la marque lors de ses célébrations le 15 août 2023.

À PROPOS DE ROOTS

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com . Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différents services, y compris des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et non genrés, des articles de cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont conçus avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous permettent de vivre en harmonie avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures quotidiennes de la vie et vous offrir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous offrons également des services de vente en gros par le biais de circuits interentreprises et accordons des licences de marque à un groupe de titulaires de licence qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

