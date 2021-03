Roots s'est associé à Emma Knight, entrepreneure émérite et célèbre auteure, pour créer une collection en série limitée. Roots fera don d'une partie des recettes réalisées à l'organisme « Girls E-Mentorship » (GEM).

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Roots (« Roots », « Roots Canada » ou la « société ») (TSX : ROOT), une marque de vêtements de plein air de qualité supérieure, s'est associée à Emma Knight, entrepreneur primé, auteure de best-sellers nationaux, épouse et mère de deux enfants, pour lancer Roots x Emma Knight, une collection offerte en série limitée et créée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Roots fera don d'une partie des recettes à GEM, un programme mis sur pied par des filles, pour aider des filles à surmonter les obstacles auxquels elles font face lors de leur passage à l'âge adulte.

« Je suis fière d'avoir collaboré à la création d'une collection si unique pour souligner la Journée internationale de la femme avec une marque que j'admire tant », a déclaré Emma Knight. « Cette année, la présence des femmes sur le marché du travail a considérablement diminué, et c'est pourquoi il est important de garder à l'esprit qu'un changement durable nécessite un effort intergénérationnel. Le GEM soutient cet effort par le biais du mentorat en établissant des liens entre les générations et en réduisant les barrières qui font obstacle aux opportunités. Je suis heureuse de m'associer à eux dans le cadre de ce projet en tant que mentore. »

La collaboration Roots x Emma Knight souligne la force, l'autonomisation et le leadership des femmes et propose une approche réfléchie qui remet en question les définitions dépassées de la féminité. Puisant son inspiration dans l'époque où Emma travaillait et vivait à Paris, la collection présente des phrases en français et leurs traductions en anglais, dont les adjectifs évocateurs et grammaticalement féminins sont rarement considérés comme étant synonymes de féminité. Offerte sur www.roots.com à compter du 1er mars 2021, la collection Roots x Emma Knight comprend un fourre-tout en coton biologique, un t-shirt fabriqué au Canada ainsi qu'un bracelet en cuir.

« En tant que marque emblématique canadienne et entreprise cotée à la Bourse de Toronto avec une femme à sa tête, Roots s'engage à contribuer à réduire l'écart entre les sexes », a déclaré Meghan Roach, présidente et directrice générale de Roots. « Le développement et l'autonomisation de nos jeunes filles jouent un rôle important pour la prochaine génération de dirigeantes. Le mentorat et l'encadrement sont essentiels pour donner aux jeunes femmes les outils et le soutien continu dont elles ont besoin sur le plan personnel et professionnel. Par le biais de notre collaboration avec Emma, nous cherchons à souligner la force et la persévérance des femmes, et je suis ravie de soutenir le GEM grâce à notre collection. En tant que mère de deux jeunes filles, je me réjouis également à l'idée d'être une mentore dans le cadre de ce programme ».

Au cours du mois de mars, Roots fera don à GEM d'une partie des recettes générées par la collection Roots x Emma et la vente de ses masques fabriqués au Canada. Grâce au mentorat, GEM permet à la prochaine génération de leaders de développer des compétences professionnelles, de poursuivre des études supérieures et de bâtir des carrières prometteuses. Meghan Roach, présidente et directrice générale de Roots, et Emma Knight, collaboratrice à la collection, se joignent à cet organisme en tant que mentores bénévoles.

« Nous pensons qu'il est essentiel que ce soit des femmes qui encadrent les jeunes filles pour favoriser leur réussite et assurer l'égalité entre les sexes au Canada », a déclaré Rochelle de Goias-Jackman, fondatrice et coprésidente du GEM. « Nous sommes ravis de collaborer avec Roots et d'accueillir Meghan et Emma, des mentores remarquablement compétentes et inspirantes, au sein de notre organisme. »

Roots s'engage à mener à bien ce travail, à prendre des mesures significatives et à rendre des comptes sur les questions relatives à la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion (« DEEI »). Pour en savoir plus sur les initiatives de Roots en matière de DEEI, veuillez cliquer sur le lien.

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air qui incarne les évasions au chalet et les escapades urbaines pour créer un style des plus uniques, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous offrons une vaste gamme de produits pour les aventures au quotidien, dont des vêtements pour hommes et femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour bébés, tout-petits et enfants. Malgré ses modestes débuts dans un petit chalet du parc Algonquin au Canada, Roots a su se développer pour devenir une marque internationale. Le 31 octobre 2020, Roots possédait 113 magasins au détail au Canada, 2 magasins au détail aux États-Unis, 116 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 28 magasins exploités par des partenaires en Chine, 2 magasins exploités par des partenaires à Hong Kong, et une plateforme de commerce électronique internationale : roots.com. Roots Corporation est une entreprise canadienne qui fait affaire sous le nom de « Roots » et de « Roots Canada ».

À propos d'Emma Knight

Emma est cofondatrice de Greenhouse, une entreprise de boissons de Toronto dont la mission est d'offrir à tous une alimentation saine à base de plantes de la plus haute qualité. Elle est directrice de la marque et du marketing de la société et coauteure de « The Greenhouse Cookbook », un best-seller national. Son deuxième livre, « How to Eat with One Hand », sera publié par la maison d'édition Penguin Random House en avril 2021.

Avant le lancement de Greenhouse, Emma habitait à Paris, où elle travaillait pour la New York Times Company et The World Association of Newspapers and News Publishers. Emma a publié des articles dans le Globe and Mail, le New York Times, le Daily Journal et l'Argentina Independent.

À propos de GEM (Girls E-Mentorship)

Fondé en 2012, le GEM est un organisme mis sur pied pour aider les jeunes filles du secondaire à surmonter les obstacles socio-économiques auxquels elles font face lors de leur passage à l'âge adulte en proposant un programme de mentorat basé sur la recherche afin de développer leurs compétences professionnelles et leur potentiel scolaire. Pour en savoir plus ou apporter votre soutien, visitez le site girlsementorship.com.

