TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - La marque internationale de style de vie Roots Corporation (« Roots », ou la « Société ») (TSX: ROOT) lance sa 20e collaboration de création en partenariat avec CLOT, une marque de mode urbaine, qui comprend deux collections exclusives alliant le patrimoine et l'esthétique du Canada et de Hong Kong. Cette collaboration s'inscrit dans la foulée du 50e anniversaire de Roots et du 20e anniversaire de CLOT. La première collection, intitulée « Go Outside: You'll Be Glad » (Allez dehors : vous ne le regretterez pas), sortira le 10 novembre au Canada et le 11 novembre en Asie. Une deuxième collection sera lancée le 13 janvier, pour correspondre au Nouvel An lunaire.

Conçue en collaboration avec Edison Chen, fondateur de CLOT, la collection « Go Outside: You'll Be Glad » de Roots x CLOT a été fabriquée à la main au Canada, dans l'usine de Roots à Toronto, et comprend des motifs brodés de très haute qualité. Edison Chen a conçu sa collection pour inspirer les consommateurs à trouver des moments de leur journée pour se rapprocher de l'environnement qui les entoure malgré le chaos du quotidien. Il la voit comme une interprétation littérale du concept selon lequel le plein air est accessible à tous, qu'il s'agisse des paysages pittoresques du Canada ou des rues animées de Hong Kong. « La conception de CLOT repose sur l'inclusion et l'hommage à la culture de la mode urbaine orientale, et cela n'a pas changé depuis nos débuts il y a 20 ans. La beauté de collaborer avec une marque aussi emblématique que Roots pour célébrer le 20e anniversaire de CLOT est l'objectif et philosophie de conception que nous partageons : allier le style et la culture pour rassembler les gens », explique Edison Chen, fondateur et directeur de la création de CLOT, une marque de style de vie mondiale.

Tournée à Vancouver, la ville natale d'Edison Chen, la campagne allie l'aspect et l'ambiance de la photographie de rue classique à une perspective mondiale et à la nature sauvage du Canada. Avec des prés, des lacs et des reliefs montagneux, elle constitue la toile de fond parfaite pour une collection qui incite les personnes qui la portent à « aller dehors ».

Roots x CLOT témoigne d'un savoir-faire artisanal de qualité et d'une conception rehaussée, avec son recours à un matérialisme durable et novateur et aux messages inspirés de la nature qui ornent les produits. « Il s'agit d'une fusion fortuite entre l'identité vancouvéroise d'Edison Chen et nos profondes racines canadiennes deux éléments qui célèbrent la splendeur des paysages majestueux. La collection « Go Outside: You will be Glad » n'est pas seulement un énoncé de mode; c'est un manifeste commun invitant à renouer avec la nature et le dynamisme de la vie urbaine. Nous sommes fiers d'allier l'engagement de Roots envers la qualité, le confort et le style à l'esprit d'innovation de CLOT pour donner vie à une collection qui incite tout le monde, partout dans le monde, à sortir et à profiter de la beauté qui nous entoure. » - Meghan Roach, chef de la direction

La collection « Go Outside: You will Be Glad », sans distinction de genre, comprend notamment un blouson universitaire en cuir, des chandails à col rond, des chandails kangourou et des pantalons d'athlétisme décontractés, entre autres articles de base pour la garde-robe, dont le prix varie entre 18 et 1 398 dollars canadiens. La deuxième collection, intitulée « Lunar New Year » (Nouvel An lunaire) comprendra un assortiment de vêtements en molleton, de t-shirts et d'accessoires, y compris un sac en cuir Banff, un sac fourre-tout et une breloque en cuir, et un blouson universitaire en cuir.

« La collection LNY a été inspirée par l'année du dragon : les dragons sont intrépides et cherchent sans cesse à atteindre leurs objectifs. L'imagerie du dragon occupe une place importante dans l'ensemble de la collection avec des touches de rouge et d'or, une manifestation physique de la chance pour la nouvelle année, explique Edison Chen.

La collection de Roots x CLOT sera disponible sur Tmall (CLOT et Roots), dans les magasins Roots au Canada, aux États-Unis et à Taïwan, dans les magasins Juice en Chine et sur roots.com.

À PROPOS DE ROOTS

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, roots.com . Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différents services, y compris des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et non genrés, des articles de cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont conçus avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous permettent de vivre en harmonie avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures quotidiennes de la vie et vous offrir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous offrons également des services de vente en gros par le biais de circuits interentreprises et accordons des licences de marque à un groupe de titulaires de licence qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

À PROPOS DE CLOT®

Fondée en 2003, CLOT est une marque pionnière de mode urbaine et le fruit du travail d'Edison Chen. Conçue dans le but de faire le pont entre l'Est et l'Ouest grâce à des vêtements et des biens conçus avec soin, la marque fait rayonner ses racines chinoises sur la scène mondiale, modernisant, réinterprétant et épissant des motifs de la culture chinoise traditionnelle avec des éléments graphiques audacieux, des silhouettes exagérées, et une énergie dynamique qui reflète la nouvelle jeunesse asiatique. Depuis ses débuts, CLOT s'est associée à de grands noms comme adidas, Nike, Bang & Olufsen, Rimowa, visvim, fragment design, Coca-Cola, Stüssy, Medicom Toy et sacai pour créer des collaborations qui se vendent très rapidement, solidifiant ainsi sa présence internationale.

La vision de CLOT pour une culture de mode urbaine sans frontières se manifeste également dans JUICE, un détaillant de mode et d'art de vivre qui affiche une esthétique globale grâce à son offre soigneusement sélectionnée de vêtements, d'articles ménagers et plus encore. Situé dans les grandes villes du monde, JUICE se trouve à Hong Kong, Shanghai, Chengdu, Guangzhou, Taipei, Taichung, Los Angeles, Honolulu et en ligne.

