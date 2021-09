Mettant l'accent sur la coupe et non la taille, la collection Un de Roots offre des modèles qui représentent et favorisent la confiance en soi. Dans cette perspective, l'entreprise a réinventé son système de tailles. Pour mener à bien cette démarche, Roots a organisé des séances d'essayage avec plus de 50 personnes, dont certains employés. Tous les participants ont eu la chance d'essayer plusieurs modèles de différentes tailles afin de garantir une certaine uniformité au niveau des coupes de tous les modèles. En outre, Roots a développé un nouveau guide de tailles spécifique à cette collection. Les tailles de 1 à 8 correspondent aux tailles conventionnelles pour femmes (de TP à TTTTG) et pour hommes (de TTP à TTTG). Cette approche crée expressément une nouvelle expérience de magasinage où les consommateurs peuvent se concentrer sur le confort des coupes pour exprimer leur style personnel, plutôt que de se sentir limités par les étiquettes. La collection Un offre également des modèles pour bébés et tout-petits.

Fabriqués selon une approche consciencieuse, les modèles de la collection Un sont confectionnés en molleton confortable composé de coton biologique à 80 % et de fibres recyclées à 20 %. Offrant une palette classique de teintes saisonnières chaudes et froides, la collection puise son inspiration dans la nature.

La collection Un est bien plus qu'une simple collection. Elle incarne l'engagement de la marque dans tous les aspects de ses activités, y compris le marketing, le marchandisage en magasin et l'expérience de magasinage en ligne. Roots prévoit également transposer les principes de la collection Un à un grand nombre de ses collections de base en proposant un plus vaste choix de tailles et de coupes non genrées en ligne et en magasin pour les fêtes de 2022.

La campagne de marketing de la collection Un met en scène une distribution dynamique et diversifiée de toutes tailles, ethnies et identités sexuelles. Roots s'est également efforcée de créer une expérience de magasinage axée sur la coupe et les tailles adaptées de ses modèles, en ligne et en magasin. Dans les magasins Roots, les vêtements Un de toutes les tailles seront présentés de manière groupée. En outre, les conseillers en vente des magasins Roots ont suivi une formation spécifique axée sur le consommateur, car ils auront un rôle important à jouer dans la création d'une expérience de magasinage qui reflète les valeurs de la collection Un. En ligne, Roots propose une destination non genrée et présente ses vêtements en ayant recours à des mannequins atypiques et de toutes tailles.

Pour venir agrémenter sa collection de vêtements en molleton Un, Roots lance également des articles en cuir italien haut de gamme. Ces articles sont fabriqués à la main au Canada dans l'usine de cuir de l'entreprise à Toronto à partir de cuir de tannage végétal, un cuir dont le procédé de fabrication est plus naturel, sécuritaire et respectueux de la planète. En outre, ce cuir italien développe une riche patine au fil du temps, conférant à chaque sac un caractère unique en son genre.

Le lancement officiel est prévu pour le 17 septembre 2021 dans tous les magasins Roots et sur le site roots.com. Les consommateurs peuvent s'inscrire pour profiter d'un accès en avant-première et ainsi avoir la possibilité d'acheter leurs articles préférés de la collection Un en utilisant le lien suivant.

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air qui incarne les évasions au chalet et les escapades urbaines pour créer un style des plus uniques, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous offrons une vaste gamme de produits pour les aventures au quotidien, dont des vêtements pour hommes et femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires et des vêtements pour bébés, tout-petits et enfants. Malgré ses modestes débuts dans un petit chalet du parc Algonquin au Canada, Roots a su se développer pour devenir une marque internationale. Roots possède plus de cent magasins au détail au Canada et deux aux États-Unis, et expédie des commandes dans plus 60 pays par le biais de sa plate-forme en ligne roots.com. Nous avons également plus de 100 magasins exploités par des partenaires et vendons nos produits par l'intermédiaire de magasins de détail tiers de premier plan en Asie. Roots Corporation est une société canadienne faisant affaire sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ».

Informations prospectives

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives. Ces informations reposent sur les hypothèses et convictions raisonnables de la direction à la lumière des informations dont ils disposent actuellement et sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer considérablement de ceux anticipés dans les informations prospectives en raison de divers facteurs. Les informations concernant nos attentes en matière de résultats, performances, réalisations, perspectives, opportunités ou marchés éventuels constituent des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les prévisions concernant des événements ou des circonstances futurs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances, nos réalisations ou des événements ou développements futurs soient substantiellement différents de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives.

Veuillez consulter les rubriques « Informations prospectives » et « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société de l'année en cours pour une analyse des incertitudes, des risques et des hypothèses associés à ces déclarations. Les lecteurs sont priés de prendre en compte les incertitudes, les risques et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces informations. Nous n'avons aucune intention ni aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

