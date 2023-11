L'émission, réalisée en partenariat avec Noovo et produite par Zone3, sera diffusée en 2024

BOUCHERVILLE, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, annonce aujourd'hui son grand retour à la télévision québécoise avec la téléréalité Le Grand chantier RONA réalisée en partenariat avec Noovo et produite par Zone3. Animée par nulle autre que Marie-Lyne Joncas, l'émission sera la plus grande compétition de rénovation au Québec, où 12 couples s'affronteront sur une durée de dix semaines pour remporter une maison entièrement aménagée.

« 20 ans après le succès retentissant qu'a été Ma Maison RONA, nous sommes vraiment excités de revenir à la télévision pour offrir aux Québécois une toute nouvelle émission de rénovation qui va permettre aux gagnants de remporter une maison neuve d'une valeur de 700 000 $! », s'exclame Catherine Laporte, vice-présidente, Marketing chez RONA. « Ça fait longtemps que nous caressons l'idée de revenir à la télé au Québec avec ce type de projet, et dans le contexte actuel de crise du logement, c'est encore plus significatif pour nous de pouvoir aider un couple à accéder à la propriété. En tant qu'entreprise fondée au Québec et dont le siège social est établi ici, nous sommes vraiment fiers de s'investir chez nous avec un projet d'une telle envergure. Je tiens d'ailleurs à remercier LG, SICO et Planchers Innovatifs qui ont choisi d'embarquer avec nous dans ce beau projet! »

Le Grand chantier RONA recrute

Les couples désirant prendre part à cette grande aventure peuvent s'inscrire dès maintenant. L'équipe du Grand chantier RONA est présentement à la recherche de couples passionnés et déterminés qui souhaitent se lancer dans l'expérience d'une vie. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature sur noovo.ca. Pour en apprendre davantage sur les critères d'admissibilités et sur cette nouvelle émission, rendez-vous sur rona.ca/fr/grand-chantier.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers et @ronainc (Facebook), @rona.ca (Instagram), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (X - anciennement Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA+, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Renseignements: Relations avec les médias : RONA inc., 514-599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]