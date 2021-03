Actuellement première vice-présidente, Solutions clients, Mme Bowers succédera

à Evan Siddall le 6 avril 2021

OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - L'objectif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a été et continue d'être de veiller à ce que chaque Canadien ait un logement sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, a annoncé que, suite à un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite, Romy Bowers a été nommée présidente et première dirigeante de la SCHL pour un mandat de cinq ans, à compter du 6 avril 2021.

Mme Bowers s'est jointe à la SCHL en 2015 après une carrière diversifiée dans le secteur bancaire canadien, dont 12 ans à la Banque de Montréal, où elle a acquis une vaste expérience en trésorerie et en gestion des risques. D'abord nommée chef de la gestion des risques, elle a également été chef des activités commerciales de la SCHL avant d'occuper son poste actuel de première vice-présidente, Solutions clients.

Citations :

« Au cours de son mandat à titre de première vice-présidente à la SCHL et tout au long de sa carrière, Romy Bowers a mis à profit son expérience, ses connaissances et son expertise pour aider la SCHL à soutenir les Canadiens et à répondre à leurs besoins en matière de logement. Je suis convaincu que son leadership aidera la SCHL à remplir son mandat dans le domaine du logement abordable. Je tiens également à remercier Evan Siddall de sa contribution inestimable au succès de la SCHL et des services qu'il a rendus aux Canadiens. De la défense de la stabilité de notre système de financement du logement à la promotion de la diversité et de l'inclusion, tous ses efforts visaient à aider les Canadiens d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Bowers à titre de première dirigeante et nous sommes heureux de pouvoir tirer parti de son brillant leadership dans la mise en œuvre de la stratégie et des programmes de la SCHL. L'expérience, les idées et les valeurs de Romy seront des atouts extraordinaires alors que nous progressons avec confiance et détermination vers notre aspiration de 2030. Au nom du Conseil d'administration et de tous les employés de la SCHL, je tiens à remercier Evan pour ses contributions incommensurables au système de logement du Canada et pour les services qu'il a rendus aux Canadiens. »

- Derek Ballantyne, président du Conseil d'administration, SCHL

« J'ai souvent dit que c'était le meilleur emploi que j'ai jamais eu et je suis reconnaissant d'avoir pu contribuer à transformer la SCHL en une institution que les Canadiens peuvent admirer. Romy est un choix exceptionnel pour me succéder à la direction et je lui souhaite beaucoup de succès. »

- Evan Siddall, président et premier dirigeant, SCHL

« Je crois que mon expérience à la SCHL m'a permis de bien comprendre notre entreprise et notre culture, et je suis ravie de collaborer étroitement avec tous mes collègues à la réalisation de notre aspiration vers le logement abordable. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le travail remarquable entrepris par Evan et je tiens à le remercier de ses conseils et de m'avoir aidée à saisir cette formidable occasion. »

- Romy Bowers, nouvelle présidente et première dirigeante, SCHL

