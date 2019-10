Roland Berger renforce ses activités canadiennes avec l'ouverture d'un bureau à Toronto et l'arrivée de deux nouveaux associés

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Roland Berger, l'un des plus importants cabinets conseils en gestion des affaires et en planification stratégique dans le monde, est heureux d'annoncer l'ouverture de son 52e bureau à Toronto. La firme était déjà présente au Canada depuis 2012 avec son bureau de Montréal qui compte une trentaine de consultants.

L'équipe de dirigeants se renforce avec l'arrivée de deux nouveaux associés, Rahul Gangal et Wim D'Hondt, sous la direction de Dominique Gautier. Dominique compte plus de 25 ans d'expérience professionnelle en conseil. Il s'est joint à Roland Berger en 2000 et au bureau de Montréal en 2016.

« Ces initiatives représentent une autre étape dans la stratégie de croissance nord-américaine du cabinet et s'ajoutent à l'acquisition récente de la firme de conseil dans le domaine de l'énergie Enovation Partners aux États-Unis pour étendre la couverture sectorielle de la firme dans le marché local », souligne Dominique Gautier.

Rahul Gangal, associé au sein de Roland Berger depuis 2013 en Inde, animera le nouveau bureau de Toronto. Rahul conseille ses clients dans les domaines de l'aéronautique, la défense, les produits d'ingénierie, l'automobile, la sécurité et les infrastructures. Rahul est un spécialiste des sujets de stratégie de croissance, de performance opérationnelle, d'entrée et sortie de marché et de stratégie de redressement. Avant de rejoindre Roland Berger, Rahul a travaillé en industrie et en placement privé en Inde et au Royaume-Uni pendant près de 20 ans. Il est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Delhi et d'un MBA de l'Indian Institute of Foreign Trade de New Delhi, et a suivi une formation exécutive à la Harvard Business School.

Wim D'Hondt conseille ses clients depuis 20 ans dans les domaines de la technologie, des médias et de la communication au Canada, aux États-Unis et en Europe. Wim a également accompagné des sociétés de capital-investissement et sociétés de capital-risque à l'échelle mondiale dans leurs décisions d'investissements technologiques. Wim est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de la Colombie-Britannique et de deux diplômes en génie des télécommunications des universités de Darmstadt en Allemagne et de Gand en Belgique.

Dominique Gautier a débuté sa carrière au sein du groupe Lagardère avant de se joindre à A.T Kearney pendant plusieurs années. Chez Roland Berger, il a notamment contribué au développement des activités de la firme au Maroc et a dirigé le centre de compétences Gouvernement et Secteur Public en Europe. Il dispose d'une maîtrise en gestion des affaires de l'école HEC Paris, est diplômé en Philosophie de l'Université de la Sorbonne à Paris et en Géopolitique du Centre d'Études Diplomatique et Stratégique à Paris.

À propos de Roland Berger

Fondé en 1967, Roland Berger est l'un des leaders mondiaux du conseil en gestion et en stratégie, et le premier cabinet d'origine européenne. Avec 2 400 employés répartis à travers 36 pays, le cabinet possède 52 bureaux à travers le monde et opère sur tous les grands marchés internationaux. Depuis 2012, Roland Berger Canada a servi de nombreux clients dans la réalisation d'études de compétitivité, de plans d'amélioration de la performance et de stratégies de croissance internationale dans divers secteurs d'activité tels que l'aéronautique, l'automobile, le transport, l'énergie, les services financiers, les médias, les biens de grande consommation, les services publics et le secteur manufacturier.

