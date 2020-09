« Oona va nous appuyer dans le développement de nos activités au Canada et de notre pratique mondiale en leadership et organisation. De plus, elle nous apportera son expérience de la transformation de grandes institutions internationales, sa connaissance des grands investisseurs canadiens et son unique expertise dans le développement des talents qui est un défi majeur », a déclaré Dominique Gautier, Associé-Directeur de Roland Berger Canada.

Oona Stock dispose de plus de 25 d'expérience en conseil et en organisation. Tour à tour associée chez SECOR et KPMG, puis Première Vice-Présidente, Talent et Performance, au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Oona a piloté l'initiative « Diversité dans l'investissement » pour Investors Leadership Network, une plateforme collaborative réunissant 14 grands fonds d'investissement mondiaux créés en 2018 lors du G7 sous le leadership du Canada. Oona est aussi très impliquée dans le développement de la communauté.

À propos de Roland Berger

Roland Berger, fondé en 1967, est le seul cabinet de conseil en direction générale d'origine allemande et européenne parmi les leaders mondiaux. Avec plus de 2 400 collaborateurs dans 34 pays, l'entreprise est présente dans 50 bureaux au niveau mondial. La société est indépendante et détenue par ses 220 associés.

