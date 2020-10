Christiane dispose de 30 ans d'expérience dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et dans le domaine financier, et a conseillé de nombreux clients en Amérique du Nord et à l'international. Elle possède de très fortes compétences en stratégie, en gestion du risque, en financement de grands projets et en responsabilité sociale et environnementale.

Christiane a successivement occupé des postes de direction chez SNC Lavalin - notamment en tant que présidente de SNC Lavalin Capital - au Mouvement Desjardins et auprès de Hydro One. Elle a siégé et est membre de plusieurs conseils d'administration et de supervision au Canada et en Europe. Elle est également gouverneure et a été présidente du conseil d'administration de la Chambre de Commerce du Canada.

À propos de Roland Berger

Roland Berger, fondé en 1967, est le seul cabinet de conseil en direction générale d'origine allemande et européenne parmi les leaders mondiaux. Avec plus de 2 400 collaborateurs dans 34 pays, l'entreprise est présente dans 50 bureaux au niveau mondial. La société est indépendante et détenue par ses 220 associés.

