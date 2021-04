Avant de se joindre à Rokt, Sarah Wilson a dirigé les activités de gestion de personnel chez SmartRecruiters, une entreprise de technologie des RH en démarrage dans la région de la baie de San Francisco. Après avoir entamé sa carrière dans le domaine de la recherche de candidats, Sarah a travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'acquisition de talents et des ressources humaines, offrant des services de consultation à des marques de premier plan concernant leurs stratégies de gestion des talents. Sarah a la réputation de mettre sur pied des programmes non conventionnels et axés sur les entreprises qui favorisent le rendement, l'engagement et l'innovation.

Voici la déclaration de Bruce Buchanan, président-directeur général de Rokt, au sujet de cette nomination : « Nous sommes ravis d'accueillir Sarah parmi nous. Elle partage nos valeurs à l'égard des ressources humaines : le personnel avant tout, la transparence, la diversité et l'importance de pouvoir compter sur des dirigeants forts. Elle nous offre également l'expertise dont nous avons besoin pour relever les défis associés à notre croissance extrêmement rapide. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre à Rokt, une entreprise qui considère vraiment le talent comme un avantage concurrentiel », a déclaré Mme Wilson. Je me réjouis à l'idée de mettre à profit mon expérience pour libérer le potentiel de notre personnel et participer au façonnement d'une nouvelle culture chez Rokt. »

Rokt continue d'investir dans le renforcement de son équipe de direction. Cette nomination survient peu après l'annonce de la nomination de Hunter Yaw au poste de chef des produits de Rokt. Rokt a transformé le commerce électronique dans 16 pays en utilisant l'apprentissage automatique pour offrir des expériences personnalisées et pertinentes aux consommateurs qui achètent en ligne, révélant ainsi le potentiel caché de chaque moment de transaction (« Transaction MomentMC »).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rokt, consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse rokt.com.

Pour en savoir plus sur l'annonce, veuillez communiquer avec nous au [email protected].

À PROPOS DE ROKT

Rokt est le chef de file mondial de la technologie du commerce électronique, qui offre la meilleure expérience client au moment de la transaction en ligne (« Transaction MomentMC ») pour des entreprises exemplaires, notamment Live Nation, Groupon, Staples, Lands' End, Fanatics, GoDaddy, Vistaprint et HelloFresh. Mission de Rokt : Rendre le commerce électronique plus intelligent, plus rapide et plus efficace.

Grâce à sa technologie exclusive, Rokt permet à ses clients du secteur du commerce électronique d'accroître l'engagement envers leur marque et de dégager de nouveaux revenus au moment de la transaction, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents tout en offrant une expérience supérieure et personnalisée à chaque client.

L'entreprise fondée en Australie exerce maintenant des activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Espagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Japon. Pour en savoir plus, consultez le rokt.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1495028/Sarah_Wilson_Final_Headshots4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/570354/Rokt_Logo.jpg

SOURCE Rokt

Liens connexes

https://rokt.com/