MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX : RSI) annonce un important investissement de sa filiale opérationnelle en propriété exclusive Lantic, qui augmentera la capacité de production de sa raffinerie de Montréal d'environ 20 %, ou 100 000 tonnes. L'investissement total de ce projet est estimé à environ 200 millions de dollars, ce qui comprend des investissements dans la technologie et l'équipement destinés au raffinage de sucre, ainsi que dans des infrastructures logistiques à la raffinerie de Montréal et dans la région du Grand Toronto afin de desservir le marché ontarien. Le projet d'expansion à Montréal sera réalisé dans un bâtiment déjà existant, ce qui minimisera ainsi les impacts des travaux sur la production courante de l'usine et sur la communauté environnante.

« Ce projet est une bonne nouvelle pour nos clients, nos actionnaires et les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités, alors que nous augmentons notre production afin de répondre à une demande croissante, tout en investissant dans le secteur manufacturier canadien et en créant des emplois », a mentionné Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers Sugar et de Lantic. « Nos volumes de production augmentent de façon constante. Ces investissements nous permettront de répondre à la croissance de la demande future, de soutenir l'industrie de la transformation alimentaire à l'échelle nationale et d'améliorer l'efficacité de nos opérations. »

La demande pour du sucre industriel en vrac fiable et de grande qualité a augmenté de façon soutenue ces dernières années, particulièrement dans l'est du Canada où l'industrie de la transformation alimentaire est en expansion. L'augmentation de la demande est proportionnelle à l'augmentation de la fabrication de produits contenant du sucre par nos partenaires d'affaires de l'industrie alimentaire. Ces investissements viennent soutenir cette croissance, en plus de bien positionner la Société pour servir les clients de l'industrie de la transformation alimentaire et profiter d'une demande à long terme accrue de sucre en vrac.

Au cours des dernières années, la demande pour du sucre raffiné canadien de grande qualité s'est accrue de manière constante dans l'est du Canada en réponse à l'augmentation de la production de produits alimentaires contenant du sucre destinés au marché canadien et à l'exportation. La Société répond actuellement à la demande croissante du marché industriel en transportant du sucre en vrac produit à sa raffinerie de Vancouver à ses clients de l'est du Canada. En augmentant la capacité de raffinage située plus près de sa clientèle, la Société réduira ses frais de transport, améliorera ses marges bénéficiaires et pourra dédier une plus grande part de sa capacité de production dans l'ouest du Canada à de nouvelles opportunités d'affaires, incluant l'exportation.

La Société prévoit que les installations de production et de logistique supplémentaires entreront en service dans deux ans environ. Le projet est composé de trois éléments clés :

Expansion de la capacité de raffinage de l'usine de Montréal par l'installation de nouveaux équipements;

Construction d'une nouvelle section de chargement sur rails en vrac à Montréal pour accroître les expéditions vers le marché ontarien;

Expansion de la capacité d'entreposage et amélioration du réseau logistique dans la région du Grand Toronto.

Rogers Sugar financera cet investissement de façon à maintenir son profil actuel de solvabilité. Le plan financier comprendra des fonds provenant de l'émission de dette et de capital-actions ou d'instruments financiers s'apparentant à du capital-actions. Le plan financier de cet important projet inclut une aide provenant du Gouvernement du Québec sous la forme de prêts de la part d'Investissement Québec accordés à la filiale en exploitation de la Société, Lantic, d'un montant d'au plus 65 millions de dollars.

La Société a l'intention de continuer de fournir à ses actionnaires des rendements fiables, tout au long du processus de construction et dans le futur.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre depuis 135 ans. Elle exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que la seule usine de transformation du sucre de betterave au Canada, située à Taber, en Alberta. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de The Maple Treat Corporation (« TMTC ») et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d'érable et les produits dérivés du sirop d'érable, sont offerts sous des marques maison au détail dans plus de 50 pays et sont vendus sous diverses marques. La Société vise à offrir les produits de sucre et les édulcorants de la meilleure qualité en vue de satisfaire ses clients.

